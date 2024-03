Genève: L’autonomisation des femmes, une mission sociétale qui commence au sein de la famille et de l’école (colloque)

samedi, 9 mars, 2024 à 15:24

Genève – L’autonomisation des femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat est une mission qui transcende la dimension réglementaire et législative et dépend d’un travail structurel au sein de la famille et de l’école marocaines, ont assuré les intervenants à un colloqué organisé, vendredi à Genève, à l’occasion de la Journée internationale des femmes.