Guinée : Plus de 5,4 millions d’électeurs aux urnes, dimanche, pour élire le président

vendredi, 16 octobre, 2020 à 12:35

Conakry – Les électeurs guinéens passeront aux urnes, dimanche prochain, pour choisir leur président parmi 12 candidats, dont le chef d’Etat sortant, Alpha Condé, qui brigue un troisième mandat.

Ils seront plus de 5,4 millions à voter lors de cette présidentielle marquée par un climat de tension suscitée par la contestation, par l’opposition, de la candidature de M. Condé (82 ans), élu en 2010 et réélu en 2015.

Parmi les 12 prétendants, la course lors du premier tour sera sans nul doute serrée entre le président sortant et le candidat de l’opposition, Cellou Dalein Diallo, battu par Alpha Condé au second tour il y a dix ans, et au premier cinq ans plus tard.

“Cette élection va se jouer pour Alpha Condé sur (sa faculté) à mettre en avant (ses) politiques publiques, l’autre enjeu, c’est la rupture, c’est la conquête pour Cellou Dalein Diallo”, selon Kabinet Fofana, président de l’Association de sciences politiques.

Un second tour de la présidentielle aurait lieu le 24 novembre.

Une mission conjointe de haut niveau de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union Africaine (UA) et les Nations Unies a séjourné, récemment, à Conakry en vue de “promouvoir” la tenue d’une élection présidentielle “crédible, transparente et pacifique”.

Cette mission est consécutive aux diverses consultations virtuelles de pré-dialogue conjointes CEDEAO-UA-ONU et de la réunion ministérielle consultative virtuelle qui se sont tenues avec les parties prenantes guinéennes, respectivement du 2 au 7 juillet et le 15 août 2020, selon un communiqué conjoint des trois organisations.