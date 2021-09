Guinée Conakry: la CEDEAO condamne avec “la plus grande fermeté” la prise de pouvoir et exige la “libération immédiate” du président Alpha Condé

dimanche, 5 septembre, 2021 à 22:41

Accra – La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a condamné avec “la plus grande fermeté” la prise de pouvoir par la force, dimanche en Guinée Conakry, et a exigé la “libération immédiate et sans condition” du président Alpha Condé.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CEDEAO dit suivre “avec une grande préoccupation les récents développements politiques survenus à Conakry” et a condamné “avec la plus grande fermeté cette tentative de coup d’Etat”.