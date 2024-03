Guinée : Iftar collectif à l’occasion de l’inauguration officielle de la Mosquée Mohammed VI de Conakry

vendredi, 29 mars, 2024 à 23:36

Conakry – Un Iftar collectif a été organisé par l’ambassade du Maroc en Guinée, avec la participation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, à la Mosquée Mohammed VI de Conakry, à l’occasion de l’inauguration vendredi de ce monument religieux.

Cette cérémonie, marquée par la présence d’une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, conduite par son Secrétaire général, Mohamed Rifki, a été organisée en l’honneur des autorités officielles religieuses guinéennes musulmanes et chrétiennes, ainsi que des représentations diplomatiques accréditées en République de Guinée.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en République de Guinée, Isam Taib, a souligné que la Mosquée Mohammed VI de Conakry sera à tout jamais inscrite parmi les réalisations phares, dans le cadre des liens singuliers séculaires de fraternité et de solidarité entre les deux pays, “uniques en leur genre dans le continent africain”.

Le diplomate marocain a mis en exergue le partenariat multidimensionnel liant le Maroc et la Guinée depuis plusieurs décennies, rappelant, à cet égard, que les liens religieux et spirituels entre les deux pays, qui datent de plusieurs siècles, sont marqués par l’attachement commun au rite malékite, au dogme acharite et au soufisme.

M. Isam a rappelé que près de 500 Imams, Morchidates et Mourchidines guinéens ont été formés, jusqu’à présent, au sein de l’Institut Mohammed VI de Formation des Imams Mourchidine et Mourchidat.

Il a relevé que cette mosquée aura pour vocation également de devenir un espace dédié aux échanges cultuels, culturels, sociologiques et scientifiques, ainsi qu’à l’apprentissage de la langue arabe.

Le secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Mohamed Rifki, a mis l’accent sur le rôle assumé par la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, présidée par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu Le préserve, en matière de protection de la sécurité spirituelle en Afrique, conformément à la Vision éclairée du Souverain.

Pour sa part, Mgr Jacques Boston, archevêque de l’église anglicane de Guinée et de la province interne de l’Afrique de l’ouest, a relevé qu’avec l’inauguration de la Mosquée Mohammed VI de Conakry, “la Guinée a bénéficié du plus beau cadeau venant de SM le Roi Mohammed VI”.

Il a ajouté que l’Iftar collectif organisé à cette occasion symbolise “un moment d’amitié, de fraternité, de joie et de reconnaissance”, rappelant les liens de fraternité séculaires unissant les deux pays et les deux peuples frères.

La présidente de l’Association des anciens stagiaires, élèves et étudiants Guinéens au Maroc (ASEGUIM), Dienabou Diallo, a relevé que le Maroc a toujours été aux côtés de la Guinée, deux pays frères depuis des siècles, exprimant ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour la réalisation de cette mosquée à Conakry.

Il a rappelé que l’ASEGUIM compte plus de 5.000 membres présents dans les différents sphères et secteurs d’activité en Guinée, exprimant la fierté des anciens stagiaires, élèves et étudiants Guinéens au Maroc d’être “un fruit du Royaume du Maroc”.

Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, en parfaite coordination avec les autorités guinéennes compétentes, a procédé à l’inauguration de la Mosquée Mohammed VI de Conakry et ce, à l’occasion de la Prière du Vendredi.

La Mosquée Mohammed VI de Conakry, dont le coup d’envoi des travaux a été donné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, le 24 février 2017, a été réalisée selon les normes architecturales marocaines authentiques, avec une capacité d’accueil de plus de 3.000 fidèles, sur une superficie d’un hectare.