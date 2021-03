Italie : Des maisons à 1 euro, mais sous conditions

vendredi, 19 mars, 2021 à 11:53

-Par : Siham Toufiki-

Rome – C’est une offre qui en a fait rêver plus d’un. Plus de 15 villages du nord et du sud de l’Italie ont mis en vente, dans une démarche inhabituelle, des maisons au prix symbolique d’un euro seulement, en vue d’attirer de nouveaux résidents et relancer l’économie locale, tout en favorisant le désenclavement de ces localités dont l’isolement a longtemps entravé la mise en valeur de leurs atouts naturels.

Désertés depuis des décennies par leurs habitants, partis chercher fortune ailleurs, ces villages avec leurs habitations menaçant ruine, misent désormais sur “des atouts” qui ne se retrouveraient nulle part ailleurs en Italie, notamment “l’avantage de zéro infection au nouveau coronavirus”, car aucun cas de contamination n’y a été enregistré. Par ailleurs, ces lieux possèdent des paysages époustouflants et se trouvent à proximité de plages, autant d’atouts qui ont suscité l’intérêt d’un grand nombre d’acquéreurs en Italie et à l’étranger.

Selon le site “casea 1 euro.it”, “des villages mourants et des maisons délabrées sont proposés à des prix alléchants dans le Piémont, la Sicile, la Toscane, les Abruzzes et la Campanie, et certains acheteurs potentiels se verront octroyer 25.000 euros en guise de subvention pour équiper les bâtiments délabrés, dans le but de repeupler l’ancien quartier et redonner vie à ses bâtisses après que plusieurs habitants sont partis vers les villes”.

Pour le maire de la ville de Troïna en Sicile, Sebastiano Fabio, la population a diminué au cours des dernières décennies, et il faut sauver ce qui était connu sous le nom de «capitale normande sicilienne». D’après le même responsable, “une campagne promotionnelle lancée en novembre 2020, a permis la vente de logements pour la modique somme de 1 euro fin janvier. Certains acheteurs chanceux peuvent également bénéficier d’une «prime de restauration» de 15 000 euros, ainsi que de 10 000 euros pour l’achat de lampes à économie d’énergie”.

Cependant, ces offres alléchantes qui se multiplient en Italie suscitent des interrogations dans la presse locale. Pour le journal “Il Fato Quotidiano”, ces annonces sont plutôt surprenantes et soulèvent des questions : S’agit-il de vraies transactions ou tout simplement d’effets d’annonce qui cachent une autre réalité? “.

Le quotidien explique que l’initiative est vraiment intéressante et utile, mais les potentiels acquéreurs seraient bien avisés de lire attentivement les conditions des contrats de vente et d’achat, en ce sens que ceux qui souhaitent acheter un logement devront payer entre 10.000 et 20.000 euros pour le renouveler, ainsi que des frais d’assurance annuels de 250 euros jusqu’à la fin des travaux de rénovation. En plus, les acheteurs pourront être passibles d’une amende de 20.000 euros s’ils ne terminent pas les rénovations dans 3 ans.

Certaines de ces maisons proposées à la vente dans ces villages abandonnés mesurent environ 50 mètres carrés. Quelques-unes de ces anciennes bâtisses sont dotées de petits balcons.

Selon l’Institut “Business Insider”, les communes concernées par ces ces ventes ont reçu 150 candidatures du monde entier, soulignant qu’en plus des avantages économiques, les initiatives de vente de maisons à bas prix offrent de grandes opportunités pour le secteur du tourisme, dans la mesure où elles permettent la transformation de ces maisons en hôtels ou en établissements d’hébergement. D’autant que ces dernières années, le tourisme s’est de plus en plus concentré sur les villages peu connus qui sont souvent des trésors cachés.

Pour rappel, la ville d’Oloulay sur l’île de Sardaigne avait annoncé en 2018 la vente de 200 maisons au prix d’un euro pour chaque habitation afin d’y attirer de nouveaux résidents après que sa population a diminué de 2.250 personnes à 1.300 personnes.

Un euro ne correspond pas évidement “au prix d’une maison dans une ville située dans une réserve naturelle chargée d’histoire, avec de magnifiques plages, des forêts et des montagnes environnantes. C’est une ville calme et sûre et un havre de paix (…)”, avait réagi le maire-adjoint de la ville.

En vertu de la loi italienne, “le propriétaire ou l’héritier est tenu de garantir le maintien en bonne et due forme du bien immobilier afin d’éviter tout dommage aux tiers”.

Selon Emiliano Russo, avocat spécialisé en immobilier et professeur assistant en immobilier à la Luiss Business School de Rome, “dans le cas où le bien en question subirait des dommages, le propriétaire risque de se voir infliger des amendes allant de 154 euros à 929 euros, et en cas de dommage réel, il serait passible d’une peine pénale d’emprisonnement”.

Puisque ces règles visent à assurer la sécurité publique, les maires peuvent émettre une ordonnance judiciaire demandant aux propriétaires de faire des réparations, a précisé M. Russo.

En outre, les autorités locales peuvent engager des poursuites contre les propriétaires devant les tribunaux ou utiliser leurs propres pouvoirs pour recouvrer les frais d’entretien ou même saisir le bien en question, a-t-il ajouté.

Aussi, les initiatives “de domicile pour moins du prix d’une tasse de café” sont-elles lancées pour atteindre plusieurs objectifs, au moment où les autorités locales attendent leurs fruits avec un immense espoir.