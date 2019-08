Karim Medrek présente ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de SM le Roi au Vanuatu

mercredi, 14 août, 2019 à 15:03

Canberra – L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Australie, en Nouvelle Zélande et aux Etats du Pacifique, avec résidence à Canberra, M. Karim Medrek a présenté, mardi, au Président de la République de Vanuatu, M. Tallis Obed Moses, les lettres de créance l’accréditant en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de SM le Roi auprès de ce pays insulaire du Pacifique.

Lors de cette cérémonie, M. Moses a fait part de son admiration du rôle de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion de la coopération Sud-Sud et s’est félicité de l’excellence des relations bilatérales depuis la signature de la déclaration conjointe pour l’établissement des relations diplomatiques entre Rabat et Port-Vila le 14 décembre 2000.

Le chef de l’État de Vanuatu a rappelé que les deux pays avaient renforcé leur coopération, au cours des deux dernières décennies, dans différents domaines, notamment pour apporter des réponses à défis communs.

À cet égard, M. Moses a salué le soutien mutuel entre les deux pays au niveau des fora internationaux et a remercié le Royaume pour ses nombreuses initiatives visant à renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la lutte contre le changement climatique.

De son côté, M. Medrek a transmis au président de Vanuatu les salutations les plus cordiales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les vœux les plus sincères de prospérité du gouvernement et du peuple marocains au peuple de Vanuatu.

L’Ambassadeur a également saisi cette occasion pour exprimer sa volonté de contribuer, à travers le dialogue politique, à la promotion de la coopération économique et au renforcement des liens entre le Royaume du Maroc et la République du Vanuatu dans divers domaines d’intérêt commun.

Dans ce sens, il a souligné que les deux pays œuvrent en étroite collaboration pour renforcer les liens d’amitié et de coopération fondés sur le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale ainsi que sur une coopération équitable et mutuellement bénéfique.

L’ambassadeur a, par ailleurs, mis en lumière les différentes réalisations accomplies au Royaume au cours des dernières décennies, notamment en termes de développement humain et de coopération Sud-Sud, un principe commun pour le Maroc et le Vanuatu. “Cette complémentarité, renforcée par des consultations et un dialogue réguliers, s’est traduite par des actions au niveau multilatéral où Rabat et Port-Vila peuvent créer des cadres novateurs de partenariat”, a affirmé l’ambassadeur de SM le Roi à Vanuatu.

Le Vanuatu est un pays du sud de l’océan Pacifique composé d’environ 80 îles qui s’étendent sur 1.300 kilomètres. Sa population de 276.244 habitants est concentrée dans la capitale Port-Vila, située sur l’île Éfaté, et Luganville, sur l’île d’Espiritu Santo.