Kenya: Plus de 1,4 million d’élèves ont abandonné l’école en raison de l’insécurité et de la pandémie

mardi, 2 février, 2021 à 12:06

Par Abdelouahed Labrim

Nairobi – Plus de 1,4 million d’élèves ont quitté les écoles de dix comtés frontaliers de la Somalie en raison de l’insécurité persistante qui sévit dans la région à cause des attentats et enlèvements récurrents perpétrés par le groupe terroriste somalien d’Al-Shabaab, et aussi de la pandémie de Covid-19, avertit le Conseil de Développement des Comtés Frontaliers (Frontier Counties Development Council, FCDC), qui a exprimé sa criante de voir ce nombre d’élèves augmenter en raison de la sécheresse.

Le FCDC, qui s’est réuni récemment à Naivacha (comté de Nakuru), estime que le secteur de l’éducation a été le plus durement touché dans les comtés frontaliers, avec pas moins de 1,3 million d’élèves qui ont été contraints de rester à la maison ou dans les champs, en raison de l’insécurité, ajoutant que 107.556 autres ont quitté l’école à cause de la pandémie.

“Dans les dix comtés que comte le Conseil, plus de 1.295.000 élèves ne sont pas scolarisés à cause de l’insécurité tandis que 107.556 autres ont abandonné leurs cours en raison de la pandémie en cours”, a déclaré à la presse le président du conseil, Ali Roba, qui est également gouverneur de Mandera.

Parmi les comtés frontaliers, Mandera est le plus touché avec 265.000 élèves hors classe, suivi de Garissa (255.000), Wajir (237.000), Turkana (224.000) et Marsabit avec plus de 94.000 élèves, a-t-il précisé.

M. Roba a qualifié de “coup dur porté contre les comtés frontaliers” la décision de la Commission du service des enseignants (TSC) de retirer les enseignants de Mandera, Wajir et Garissa pour des raisons de sécurité.

“Actuellement, nous sommes confrontés à un manque de 3.010 enseignants dans les écoles primaires et 437 autres dans les écoles secondaires et nous demandons au président d’intervenir à ce sujet”, a-t-il déploré.

La Commission du service des enseignants (TSC) a expliqué sa décision par la croissance du nombre d’attaques extrémistes et de cellules terroristes, en particulier à Mandera, Wajir et Garissa.

Le président du Conseil a, par ailleurs, noté que la sécheresse persistante a affecté des centaines de familles dans les régions frontalières qui ont fait face à des mois difficiles avant le début des longues pluies.

“Nos comtés ont beaucoup souffert pour acheminer de l’eau par citernes en vue de sauver des vies et abreuver notre bétail, un effort qui a nécessité un financement supplémentaire”, a-t-il déclaré.

M. Roba a aussi évoqué le problème de l’invasion acridienne qui a durement touché les comtés frontaliers de la Somalie, appelant le ministère de la déconcentration à étendre son soutien aux secours alimentaires pour aider à combler les lacunes en matière de sécurité alimentaire.

“Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement national par l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture et de la FAO pour atténuer les effets du ravageur destructeur”, a-t-il noté.