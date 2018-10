La nomination d’un gouvernement paritaire au Rwanda témoigne de l’engagement de ce pays en faveur de l’autonomisation des femmes

dimanche, 21 octobre, 2018 à 10:10

Addis-Abeba – La nomination d’un gouvernement paritaire au Rwanda témoigne, une fois de plus, de l’engagement profond et constant de ce pays en faveur de l’autonomisation des femmes, notamment par une représentation appropriée et une participation effective à la prise de décision politique, a affirmé la Commission de l’Union africaine (UA).