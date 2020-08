L’ambassade du Maroc à Séoul célèbre la Fête du Trône

lundi, 3 août, 2020 à 17:19

Séoul – L’Ambassade du Maroc en République de Corée a célébré, de manière novatrice et créative, le 21ème anniversaire de l’Accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, au Trône de ses glorieux ancêtres.

En raison des restrictions dues à la crise sanitaire liée au Covid-19, l’Ambassade a initié des célébrations en ‘‘2.0’’ à travers une large campagne d’”e -mailing” ciblée incluant le texte intégral du Discours Royal, un message de l’Ambassadeur du Maroc à Séoul illustré par des photos ainsi qu’une diffusion d’une capsule-vidéo sur des réseaux sociaux sud-coréens qui a été largement visionnée par les responsables coréens, les membres du corps diplomatique accrédité à Séoul, les acteurs du monde politique, économique, académique, médiatique et plusieurs amis du Maroc.

Durant ces festivités virtuelles, l’Ambassade du Maroc à Séoul a élaboré une compilation de données retraçant les importantes avancées réalisées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste sur les plans politique, économique et social, pour le développement du capital humain et la promotion d’une croissance durable du Royaume, tout en lui conférant un rôle majeur sur la scène régionale et internationale.

En ces circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, l’Ambassadeur du Maroc, M. Chafik Rachadi a saisi cette occasion pour adresser un message dans lequel il a fait part de la réussite du Royaume dans la lutte contre la pandémie, en citant les différentes initiatives et actions prises pour atténuer les effets négatifs générés par cette crise, non seulement en matière de santé, mais aussi dans les domaines économique et social.

En outre, le diplomate a rappelé l’engagement constant du Royaume pour la coopération Sud-Sud manifesté dernièrement dans le contexte de la pandémie par une initiative Royale de très haute portée humanitaire envers plusieurs pays africains, le plaçant ainsi en tant que modèle régional.

M. Rachadi a de même souligné que la célébration du 21ème anniversaire de l’Intronisation de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’Assiste, reflète la parfaite symbiose et communion entre le Souverain et le peuple marocain, passant en revue les importantes réalisations accomplies par le Royaume sous le règne du Souverain.

Concernant les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République de Corée, M. Rachadi a mis en avant les relations exceptionnelles liant les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques et qui ont connu une évolution notable au fil des années. Il a en outre rappelé que dans le cadre de la coopération multilatérale, les deux pays ont contribué activement pour assurer une gouvernance efficace et promouvoir la solidarité internationale dans le secteur de la santé, notamment pour apporter une réponse appropriée au Covid-19.

Les participants à cette “réception virtuelle” ont, par la même occasion, exprimé leurs chaleureuses félicitations et vœux de bonheur et de santé à Sa Majesté le Roi ainsi que leurs souhaits pour plus de progrès et de prospérité au peuple marocain ami.