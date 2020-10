Les Chiliens aux urnes dimanche dans l’espoir de rédiger une nouvelle constitution

samedi, 24 octobre, 2020 à 12:17

-Par : Brahim Salaheddine AMHIL-

Santiago – Plus de 14,5 millions de Chiliens sont appelés à décider, dimanche, s’ils veulent ou non remplacer la Constitution actuelle, héritée de la dictature militaire d’Augusto Pinochet (1973-1990) mais réformée des dizaines de fois.

Un sondage publié deux semaines avant le scrutin avait révélé qu’une grande majorité de Chiliens (84,8%) seraient favorables à la rédaction d’une nouvelle constitution.

Selon le sondage Pulso Ciudadano, l’option en faveur d’une nouvelle Constitution prévaudrait lors du référendum constitutionnel du 25 octobre, alors que 77,7% des “électeurs probables” sont pour une Convention constitutionnelle pour la rédaction d’une nouvelle Carta Magna et 22,3% penchent pour une Convention mixte.

De ce pourcentage, 84,8% favoriseraient l’option Approuver, tandis que le rejet atteindrait 15,2%.

Pour le président du Chili, Sebastián Piñera, tous les citoyens ont pour “devoir” de participer au référendum constitutionnel qui définira “l’avenir” du pays.

“Le Chili est une grande famille et lorsqu’une famille doit prendre une décision importante pour son avenir, tous ses membres ont non seulement le droit mais aussi la responsabilité de participer et de contribuer à prendre une bonne décision. Il en va de même pour notre pays”, a indiqué le président lors du lancement d’une campagne encourageant la participation citoyenne au plébiscite constitutionnel dans un esprit civique placée sous le slogan “L’amour pour le Chili s’hérite”.

La campagne électorale pour ce référendum constitutionnel a débuté le mercredi 26 août dans le pays sud-américain malgré les contraintes posées par la pandémie du COVID-19.

Début septembre, le Service électoral du Chili (Servel) a décidé d’appliquer des mesures sanitaires spéciales lors de ce référendum constitutionnel dont la mise à disposition de kits sanitaires au sein des bureaux de vote, l’installation d’isoloirs sans rideaux et l’aménagement d’une plus grande accessibilité pour les personnes âgées et les personnes à risque.

Suite à la publication dans le journal officiel du protocole sanitaire qui sera appliqué lors de cette consultation électorale, le Servel, l’organe en charge des élections au Chili, a réaffirmé que le vote sera mené avec des garanties sanitaires, dans le cadre de l’urgence sanitaire due à la pandémie du COVID-19, et que l’ensembles des efforts seront concentrés sur la minimisation de la possibilité de contagion étant donné que ce référendum implique la convergence d’un grand nombre de personnes vers les lieux de vote.

Dernièrement, le Congrès avait approuvé la loi dite “Plébiscite Sûr” qui accorde plus de pouvoirs au Servel afin que le vote soit effectué avec des garanties sanitaires. De même, le président du conseil d’administration de Servel, Patricio Santamaría, a exclu la possibilité que les citoyens qui contractent le coronavirus ou sont infectés avant le 25 octobre puissent exercer leur droit de vote, en personne ou à distance.

Parmi les mesures annoncées au Journal officiel figurent notamment l’interdiction pour l’électeur de se rendre au bureau de vote accompagné d’une tierce personne, sauf si une assistance est nécessaire pour voter, ainsi que l’obligation du port d’un masque de protection à tout moment sauf pendant trois secondes, le temps pour que le président du bureau de vote puisse vérifier son identité.

De leur côté, les isoloirs seront sans rideaux et devront être désinfectés après chaque utilisation, indique-t-on dans ce protocole sanitaire, ajoutant que l’entrée au bureau de vote devra être contrôlée.

Des kits sanitaires de base seront également distribués aux membres des bureaux de vote et au personnel ayant des rôles électoraux incluant du gel hydroalcoolique à 70% et masques chirurgicaux jetables à trois plis).

En outre, l’électeur devra se désinfecter les mains avant et après le vote avec du gel hydroalcoolique personnel ou avec celui qui sera mis à disposition dans les bureaux de vote et tous ceux qui se rendent à un bureau de vote (qu’ils soient membres du bureau de vote, électeurs, presse ou autres) doivent maintenir une distanciation physique d’au moins un mètre.

Pour assurer un éloignement physique, le nombre de bureaux de vote a été porté à 2.715 dans tout le pays andin, soit 25,9% de plus que lors des dernières élections de 2017.

Cette consultation populaire, qui était prévu initialement le 26 avril, a été finalement repoussée à fin octobre en raison de la pandémie qui a durement frappé ce pays de 18 millions d’habitants toujours soumis à un couvre-feu nocturne et à l’état d’urgence en raison d’une catastrophe jusqu’à la mi-décembre et maintient toujours les écoles et les frontières fermées.

Lors de ce plébiscite, les Chiliens auront la possibilité de choisir s’ils veulent une nouvelle Constitution ou préfèrent réformer celle déjà existante, créée en 1980 pendant la dictature d’Augusto Pinochet.

La consultation comportera deux questions: l’une sur le remplacement ou non de la Constitution et l’autre, le cas échéant, sur la méthode pour la rédiger.