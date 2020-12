Les provocations du polisario, une menace pour la paix et la stabilité ( l’Internationale des Femmes Démocrates du Centre)

vendredi, 4 décembre, 2020 à 18:43

Rome – L’Internationale des Femmes Démocrates du Centre (IFDC) en Italie a dénoncé les provocations irresponsables du polisario à El Guerguarat, soulignant que les actes des milices séparatistes constituent une menace pour la paix et la stabilité dans la région.

“Les provocations irresponsables de blocage de la circulation civile et des marchandises dans ce centre stratégique d’échanges commerciaux entre l’Europe et l’Afrique par le groupe séparatiste du polisario représentent une violation de l’accord de cessez-le-feu et une menace pour la paix et la stabilité, dans une région déjà secouée par les défis du terrorisme djihadiste, de la traite d’êtres humains et du trafic de drogue”, a fait observer la présidente de l’IFDC, Mme Anna Maria Stame-Cervone, dans un communiqué.

La présidente de l’Internationale des Femmes Démocrates du Centre a mis l’accent, dans ce sens, sur la nécessité de préserver la libre circulation des civils et des marchandises protégée par le droit international.

Mme Stame-Cervone s’est félicitée, par ailleurs, de l’attachement du Royaume du Maroc au cessez-le-feu de 1991 et de son engagement dans le processus politique entamé par le Secrétaire général de l’ONU, sous la l’égide du Conseil de sécurité de l’ONU, pour parvenir à une solution politique, négociée et durable autour du différend régional sur le Sahara marocain.