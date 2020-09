L’essentiel du discours sur l’état de l’Union prononcé par Ursula Von der Leyen devant le Parlement européen

mercredi, 16 septembre, 2020 à 11:38

Bruxelles – La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a prononcé, mercredi, son premier discours depuis son investiture sur l’état de l’Union 2020 dans lequel elle présente son plan d’action pour l’année à venir sous le thème : «Construire le monde dans lequel nous voulons vivre: Une Union pleine de vitalité dans un monde d’une grande fragilité».

En voici l’essentiel:

Santé :

– Construire une “Union européenne de la Santé” qui soit plus forte et améliorer notre état de préparation et notre gestion des crises liées aux menaces sanitaires transfrontalières.

– Renforcer le rôle et les pouvoirs de l’Agence européenne du médicament et du centre de prévention et de contrôle des maladies.

– Création d’une agence de recherche et de développement biomédicaux avancés au niveau européen

– Se doter de réserves stratégiques pour réduire la dépendance de notre chaîne d’approvisionnement, notamment pour les produits pharmaceutiques.

– Renforcer les compétences en matière de santé.

Economie :

– Bâtir une économie humaine qui nous protège contre les grands risques de la vie – la maladie, les accidents de la vie, le chômage ou la pauvreté. Elle offre une stabilité et nous aide à mieux absorber les chocs. Elle crée des opportunités et de la prospérité en promouvant l’innovation, la croissance et des conditions de concurrence équitables.

– Chacun doit avoir accès à un salaire minimum, que ce soit au titre d’une convention collective ou d’un salaire minimum légal.

– Le renforcement de l’Union économique et monétaire constitue le meilleur moyen d’assurer la stabilité et la compétitivité.

– Mettre en place une nouvelle stratégie pour l’avenir de Schengen pour une meilleure circulation des personnes, des biens et des marchandises.

Climat :

– Réussir la transformation grâce au pacte vert qui fera de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici à 2050.

Révolution numérique :

– Nous devons faire de la décennie qui s’ouvre la «décennie numérique» de l’Europe.

– Dans le cadre du projet NextGenerationEU, nous allons créer un «cloud» européen.

– L’intelligence artificielle nous ouvrira de nouveaux mondes. Mais ces mondes ont aussi besoin de règles.

– L’UE lance un investissement de 8 milliards d’euros dans la prochaine génération de superordinateurs – une technologie de pointe «made in Europe».

Politique internationale :

– L’Europe a choisi la politique de la main tendue.

– Aucun d’entre nous ne sera en sécurité tant que nous ne serons pas tous en sécurité, et ce, peu importe l’endroit où que nous vivions, ou ce que nous possédions.

– Le nationalisme vaccinal met des vies en danger. La coopération en matière de vaccins les sauve.

– Il est urgent de revitaliser et de réformer le système multilatéral. Une paralysie insidieuse a gagné notre système mondial. De grandes puissances se retirent des institutions ou bien les prennent en otage pour servir leurs propres intérêts.

– L’Europe doit réagir de manière plus ferme aux événements qui se déroulent sur la scène internationale, mais elle doit aussi approfondir et améliorer ses partenariats avec ses amis et alliés.

– L’Afrique sera un partenaire essentiel pour bâtir le monde dans lequel nous voulons vivre – tant en ce qui concerne les questions liées au climat que le numérique ou le commerce.

– La Commission européenne présentera un nouveau pacte sur la migration selon une approche axée sur l’humain et empreinte d’humanité.