L’OCI demande la formation d’un comité international d’enquête sur les massacres d’Israël

vendredi, 18 mai, 2018 à 21:02

Istanbul – La 7-ème session extraordinaire au sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a requis la formation d’un comité international indépendant d’experts chargé d’enquêter sur les crimes et les massacres commis par les forces israéliennes au préjudice des manifestants pacifiques et non armés à Gaza.