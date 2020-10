L’ONU lance la campagne #MarquonsUnePause pour lutter contre les fausses informations sur la Covid-19

mercredi, 21 octobre, 2020 à 21:29

Nations-Unies (New York)– Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé mercredi une nouvelle campagne baptisée “#MarquonsUnePause”, visant à lutter contre la propagation de fausses informations sur la pandémie de Covid-19, notamment sur les réseaux sociaux et le web.

Selon l’ONU, à l’ère des réseaux sociaux, les informations se répandent comme une traînée de poudre et la pandémie de Covid-19 a déclenché une avalanche de fausses informations postées en ligne. Elles rendent de ce fait la lutte contre le virus encore plus difficile, les réseaux sociaux étant devenus le principal vecteur de désinformation, avec des répercussions politiques, sanitaires et économiques.