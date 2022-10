M. Hilale nommé facilitateur de la déclaration de l’ONU sur la prévention, préparation et réaction contre les pandémies

jeudi, 20 octobre, 2022 à 19:05

Nations Unies (New York) – Le Maroc, en la personne de son ambassadeur, représentant permanent auprès de l’ONU à New York, Omar Hilale, a été désigné par le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Csaba Korosi, pour co-faciliter, avec l’ambassadeur, représentant permanent d’Israël, Gilad Erdan, le tout premier processus onusien de négociation de la déclaration politique qui couronnera la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention, préparation et réaction contre les pandémies. Cette réunion est prévue lors de la semaine de haut niveau de la 78è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2023.