M. Rachid Talbi El Alami représente SM le Roi à la cérémonie officielle d’investiture du Président élu de la République du Tchad

jeudi, 23 mai, 2024 à 15:39

N’Djamena – Le Président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi El Alami, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la cérémonie officielle d’investiture du Président élu de la République du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby Itno.

La cérémonie officielle d’investiture a eu lieu dans la capitale N’Djamena en présence de chefs d’Etat, chefs de gouvernement, présidents de Parlement, ministres et chef de délégation, de membres du Corps diplomatique accrédité au Tchad, ainsi que de plusieurs autres personnalités.

Lors de cette cérémonie à laquelle a également pris part l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, M. Talbli El Alami a transmis au Président Mahamat Idriss Déby Itno les félicitations et salutations de SM le Roi Mohammed VI et l’engagement du Souverain pour collaborer la main dans la main pour le développement et la stabilité du continent africain.

SM le Roi Mohammed VI avait adressé un message de voeux et de félicitations au Président de la République du Tchad à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.

Dans ce message, le Souverain a exprimé à M. Mahamat Idriss Deby Itno Ses félicitations les plus chaleureuses et Ses vœux les meilleurs de plein succès dans sa noble mission.

“En vous témoignant sa confiance dans cette étape essentielle du processus de transition démocratique, le peuple tchadien a manifesté sa reconnaissance pour votre engagement à défendre ses intérêts suprêmes et à réaliser ses aspirations vers davantage de progrès et de prospérité”, écrit SM le Roi dans ce message.

Le Président Mahamat Idriss Déby Itno a remporté l’élection présidentielle avec 61 % des voix.