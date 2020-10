La majorité des Chiliens veut vivre “en démocratie et en paix”

lundi, 19 octobre, 2020 à 22:50

Santiago – La majorité des Chiliens veut vivre “en démocratie et en paix”, a affirmé, lundi, le président chilien, Sebastián Piñera, au lendemain d’une nuit de violences, qui a enregistré un mort et de plus de 600 arrestations.

“Nous avons vu une minorité de criminels qui ont déclenché une vague de violence, de pillage et de vandalisme, y compris l’incendie de deux églises de grande valeur historique (…) La grande majorité des Chiliens veulent vivre dans la démocratie et la paix”, a déclaré le président chilien, ajoutant que le gouvernement présentera plusieurs plaintes afin de “réprimender sévèrement” les responsables des violences. Le chef de l’Etat a demandé aux forces politiques de condamner non seulement les événements, mais aussi “ceux qui, d’une manière ou d’une autre, encouragent la violence, la soutienne ou la justifie”.