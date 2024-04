Le Maroc, invité d’honneur de la Semaine des Géomètres Experts du Mali

vendredi, 19 avril, 2024 à 22:33

Bamako – Le Maroc est l’invité d’honneur de la Semaine des Géomètres Experts du Mali, qui se tient du 18 au 20 avril à Bamako, avec la participation de plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, le Bénin et le Togo.

Une délégation de l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes (ONIGT) du Maroc, conduite par son président Khalid Yousfi, a pris part à cet événement organisé par l’Ordre des Géomètres Experts du Mali (OGE Mali), et qui vise à “stimuler l’investissement de la croissance économique”, indique l’ONIGT dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP.

“Cette participation souligne l’importance de la collaboration entre les pays africains dans le domaine de l’ingénierie topographique”, ajoute la même source, notant que l’ONIGT apporte également son soutien financier à l’événement, démontrant ainsi son engagement envers le renforcement des capacités et l’échange d’expertises entre les deux pays.

Dans le cadre de cette collaboration renforcée, une convention spécifique de partenariat entre l’ONIGT et l’OGE Mali a été signée en marge de cette Semaine, souligne le communiqué, précisant que cette initiative marque le début d’une collaboration prometteuse visant à promouvoir l’excellence dans le domaine de l’ingénierie topographique et à stimuler le développement socio-économique des deux pays.

Cette collaboration vise à favoriser un développement harmonieux de la profession d’Ingénieur Géomètre-Topographe (IGT) en Afrique, en mettant l’accent sur la sécurisation des droits fonciers, un élément fondamental pour stimuler l’investissement et la croissance économique, selon le communiqué.

“En cette période où le monde fait face à de nombreux défis, nous sommes guidés par les Hautes Orientations Royales et la vocation africaine du Maroc, qui mettent en avant la coopération Sud-Sud comme pilier essentiel du développement régional”, a déclaré M. Yousfi lors de la séance d’ouverture de cette Semaine.

“La participation de l’ONIGT à cette Semaine illustre notre engagement envers ces principes fondamentaux et notre volonté de promouvoir une collaboration fructueuse entre tous les pays africains, et aujourd’hui entre le Maroc et le Mali, afin de renforcer l’excellence dans le domaine de l’ingénierie topographique”, a ajouté le président de l’ONIGT, cité dans le communiqué.

Il a indiqué que cette Semaine des Géomètres Experts a été une opportunité de consolider les liens et de jeter les bases d’une coopération encore plus étroite entre l’ONIGT Maroc et l’OGE Mali, à travers le partage des connaissances et expertises, l’approfondissement des discussions sur les défis et les opportunités dans le domaine de l’ingénierie topographique, ainsi que sur les solutions innovantes développées.

“Notre ambition est de faire de nos territoires et de nos espaces des réceptacles de synergies productives, ouverts sur les technologies avancées, pour la construction d’un avenir meilleur pour nos pays et pour le continent africain dans son ensemble”, a-t-il affirmé.

Dans le cadre de cette Semaine, placée sous la Haute Présidence du président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goita, la délégation de l’ONIGT, accompagnée de l’ambassadeur du Maroc au Mali, Driss Isbayene, a eu des rencontres avec notamment le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, la ministre des transports et des infrastructures, Dembéle Madina Sissoko, et le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye Touré.

Au cours de cet événement organisé sous le thème “La sécurisation des droits fonciers est essentielle pour stimuler l’investissement et la croissance économique”, plusieurs conférences portant notamment sur l’organisation de la profession d’IGT au Maroc et l’utilisation des nouvelles technologies de mesure pour les ouvrages d’art, ont été animées par des experts marocains membres de l’ONIGT.