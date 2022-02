Le Maroc suit avec inquiétude l’évolution de la situation entre la Fédération de Russie et l’Ukraine (Ministère des AE)

samedi, 26 février, 2022 à 22:00

La Commission de contrôle des prix et de la concurrence de la préfecture de Rabat a effectué, samedi, une opération de contrôle dans les marché de gros des fruits et légumes, des céréales et légumineuses, des viandes et des volailles de la capitale, dans le cadre de la supervision de l’approvisionnement et de la protection du pouvoir d’achat des citoyens, à quelques semaines du Ramadan.