Pays Bas: Le ministre des AE salue le “leadership” du Maroc contre le terrorisme

mercredi, 25 septembre, 2019 à 18:49

New York – Le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, M. Stef Blok, a salué, mercredi à New York, “l’excellent leadership” du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme.

Intervenant à l’ouverture du Forum Mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF), M. Blok, a également exprimé ses remerciements au Maroc pour sa co-présidence avec les Pays-Bas de ce Forum au cours des quatre dernières années.

“Le terrorisme continue de menacer nos sociétés et, nous devons, par conséquent, continuer de lutter contre ce phénomène (…) et rester vigilants face aux menaces” que représentent les différents groupes extrémistes dans le monde, a souligné le ministre néerlandais qui a co-présidé la 10ème réunion ministérielle de ce forum avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita.

M. Blok s’est, par ailleurs, félicité, dans une déclaration à la MAP, des “relations étroites” unissant le Royaume et les Pays Bas à tous les niveaux, affirmant “apprécier le rôle important que le Maroc joue en Afrique du Nord et dans la région”.

Créé en 2011, le GCTF est un forum international réunissant 29 pays et l’Union européenne avec comme mission principale de réduire la vulnérabilité du monde au terrorisme en prévenant, combattant et poursuivant les actes terroristes et luttant contre l’incitation au terrorisme.

Il rassemble des experts et des praticiens des pays et des régions du monde entier pour partager des expériences et des compétences et développer des outils et des stratégies sur la manière de contrer l’évolution de la menace terroriste.