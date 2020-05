ONU: la Médaille Dag Hammarskjöld décernée à titre posthume à un Casque bleu marocain

vendredi, 29 mai, 2020 à 17:41

Nations-Unies (New York) – Un Casque bleu des Forces Armées Royales, décédé dans l’exercice de sa noble mission de maintien de la paix au sein de la mission des Nations-Unies en République Centrafricaine (MINUSCA), a reçu, vendredi à titre posthume à New York, la Médaille Dag Hammarskjöld, qui rend hommage aux casques bleus de l’ONU.

Il s’agit du soldat de première classe, Saad Zghari, qui a perdu la vie le 31 mai 2019 à l’âge de 24 ans alors qu’il servait dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Lors d’une cérémonie virtuelle au siège de l’ONU, qui a honoré les 83 soldats, policiers et civils morts dans les opérations de maintien de la paix en 2019, la médaille Dag Hammarskjöld a été décernée par le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, au soldat marocain décédé.

Une minute de silence a été observée, à cette occasion, à la mémoire des soldats et personnel onusiens décédés.

La cérémonie a été marquée par la participation notamment de l’ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès des Nations-Unies à New York, Omar Hilale, et du Colonel Mohamed El Kaissy, Conseiller militaire près de la mission permanente du Royaume à l’ONU.

Dans une allocution à cette occasion, M. Guterres a tenu à rendre hommage au courage et à l’héroïsme des 83 récipiendaires de la médaille Dag Hammarskjöld, qui porte le nom de l’ancien Secrétaire général des Nations-Unies, lui-même mort dans un accident d’avion au Congo il y a 59 ans alors qu’il œuvrait à négocier un accord de paix pour mettre fin à la guerre dans ce pays.

“Aujourd’hui, avec la remise de la médaille Dag Hammarskjold, nous rendons hommage aux 83 militaires, policiers et civils de 39 pays qui ont perdu la vie l’année dernière au service des opérations de paix des Nations-Unies”, a déclaré le chef de l’ONU.

“J’honore leur mémoire et exprime mes plus sincères condoléances à leurs familles. J’espère que cette médaille leur offrira une mesure de réconfort”, a dit M. Gutteres.

De son côté, l’ambassadeur Omar Hilale a indiqué, dans un message diffusé lors de cette cérémonie virtuelle, que le soldat Saad Zghari faisait partie du 9è Groupe d’escadron blindé des Forces Armées Royales, soulignant que le Commandant de son contingent a affirmé qu’il restera dans les mémoires comme “un brillant soldat, discipliné, respectueux et fidèle à son devoir de protection des civils”.

“Je saisis également cette occasion pour adresser nos sincères condoléances et notre compassion aux Nations-Unies ainsi qu’aux gouvernements et aux familles de tout le personnel en uniforme et des civils décédés alors qu’ils servaient le drapeau des Nations-Unies et les idéaux et objectifs de notre organisation pour un monde en paix”, a déclaré M. Hilale.

L’ambassadeur marocain a également tenu à rendre hommage à l’Organisation des Nations-Unies et à ses opérations de maintien de la paix qui continuent, en ces temps difficiles de COVID-19, de servir les idéaux de l’humanité.

Plus tôt dans la journée, M. Antonio Guterres a déposé une gerbe de fleurs au siège de l’ONU en hommage à tous les soldats de la paix qui ont perdu la vie depuis 1948, pour marquer la Journée internationale des Casques bleus.