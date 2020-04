La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

samedi, 11 avril, 2020 à 11:44

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, à ce jour, au moins 102.864 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 1.703.158 cas confirmés, dont 377.840 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 1.527 cas de contamination au Covid-19, dont 141 personnes guéries et 110 décès, alors que 6.207 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 503.177, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 18.761 décès et 27.314 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 158.273 cas, 16.081 morts et 55.668 guérisons, l’Italie avec 147.577, 18.849 décès et 30.455 guérisons et l’Allemagne où le nombre de cas confirmés a grimpé à 122.171 cas, dont 2.736 morts et 53.913 guérisons.

De son côté, l’Hexagone, qui figure parmi le top 5 des pays les plus touchés du nouveau coronavirus, a recensé 124.869 cas d’infection au Covid-19, dont 13.197 morts et 24.932 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Grande-Bretagne (73.758 cas et 8.958 morts), la Belgique (29.667 cas et 3.019 morts), la Suisse (24.551) ou encore les Pays-Bas (23.097).

Par ailleurs, 13.584 cas ont été recensés en Russie et 10.048 cas en Corée du Sud, qui recense 211 morts et 7.234 guérisons, alors que l’Australie compte près de 6.292 cas de contamination, 56 décès et 3.265 cas guéris.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 3.651 cas enregistrés, dont 47 décès et 685 guérisons, tout comme la Palestine où 268 cas ont été confirmés, dont 2 décès et 46 guérisons.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, on note que l’Europe chapeaute le peloton avec 822.572 cas, 70.139 morts et 197.710 personnes guéries, suivie de l’Amérique 582.727 cas, 21.691 morts et 39.087 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 275.908 cas, 10.264 décès et 134.481 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 13.539 cas, 697 morts et 2.255 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 7.691 cas, dont 60 morts et 3.688 personnes guéries.