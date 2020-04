La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

dimanche, 12 avril, 2020 à 11:44

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, à ce jour, au moins 108.962 décès dans 210 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 1.784.335 cas confirmés, dont 405.043 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 1.617 cas de contamination au Covid-19, dont 153 personnes guéries et 113 décès, alors que 6.856 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 533.115, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 20.580 décès et 30.502 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 163.027 cas, 16.606 morts et 59.109 guérisons, l’Italie avec 152.271, 19.468 décès et 32.534 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 129.654 cas, dont 13.832 morts et 26.391 guérisons.

De son côté, l’Allemagne, qui figure parmi le top 5 des pays les plus touchés du nouveau coronavirus, a recensé 125.452 cas d’infection au Covid-19, dont 2.871 morts et 57.400 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Grande-Bretagne (78.991 cas et 9.875 morts), la Belgique (28.018 cas et 3.346 morts), la Suisse (25.107 cas) ou encore les Pays-Bas (24.413).

Par ailleurs, 15.770 cas ont été recensés en Russie et 10.512 cas en Corée du Sud, qui recense 214 morts et 7.368 guérisons, alors que l’Australie compte près de 6.313 cas de contamination, 59 décès et 3.338 cas guéris.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 4.033 cas enregistrés, dont 52 décès et 720 guérisons, tout comme la Palestine où 268 cas ont été confirmés, dont 2 décès et 57 guérisons.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, on note que l’Europe chapeaute le peloton avec 855.907 cas, 73.697 morts et 210.517 personnes guéries, suivie de l’Amérique 617.690 cas, 23.788 morts et 44.527 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 288.062 cas, 10.656 décès et 143.112 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 14.252 cas, 745 décès et 2.458 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 7.073 cas, dont 63 morts et 3.081 personnes guéries.