La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

mardi, 5 mai, 2020 à 11:47

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, près de 252.700 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec près de 3.670.000 cas confirmés, dont plus de 1.204.200 guéris:

Le Maroc a enregistré jusqu’à mardi à 10H00 5.153 cas de contamination au Covid-19, dont 1.799 personnes guéries et 180 décès, alors que 42.684 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.212.955, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 69.925 décès et 188.068 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 248.301 cas, 25.428 morts et 151.633 guérisons, l’Italie avec 211.938 cas, 29.079 décès et 82.879 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 169.462 cas avec 25.201 décès et 51.371 guérisons.

De son côté, la Grande-Bretagne a recensé 190.584 cas d’infection dont 28.734 décès, suivie de l’Allemagne avec 166.152 cas, dont 6.993 décès et 135.100 guérisons.

Par ailleurs, la Russie a enregistré 10.102 nouveaux cas dans les dernières 24 heures portant le bilan à 155.370 infections, dont 1.451 décès et 19.865 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.881 cas dont 4.633 décès et 77.853 guérisons. Le Japon recense 15.078 cas, 10.804 autres en Corée du Sud et 6.847 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 24.905 cas et le Brésil a recensé 108.620 cas confirmés, dont 7.367 décès et 45.815 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 28.656 cas enregistrés, dont 191 décès et 4.476 guérisons, tout comme l’Égypte où 6.813 cas ont été confirmés, dont 436 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,3668274681 aux États-Unis, de 0,5311068432 en Espagne, de 0,3504419365 en Italie, de 0,2597191376 en France et de 0,2810009096 en Grande-Bretagne. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,01399018819.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.481.585 cas, 142.374 décès et 560.240 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1 545.703 cas, 88.199 morts et 313.372 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 576.299 cas, 20.129 décès et 306.426 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 48.186 cas, 1.850 décès et 16.393 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.435 cas, dont 116 morts et 7.280 guérisons.