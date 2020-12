Plan de vaccination anti-Covid en Espagne, une feuille de route prometteuse pour éradiquer la pandémie

mercredi, 2 décembre, 2020 à 12:34

Hafid EL BEKKALI

Madrid – Après avoir annoncé la semaine dernière les grandes lignes d’une stratégie de vaccination contre le coronavirus, les autorités espagnoles courent ces derniers jours contre la montre pour définir les catégories devant bénéficier de la priorité lors de cette opération massive.

Pour mener à bien cette opération, le pays ibérique parie sur l’arrivée imminente de vaccins, ainsi que sur la tendance à la baisse du nombre de cas de contamination enregistrés ces dernières semaines.

L’Espagne, qui fait partie des pays européens les plus touchés par l’épidémie (plus de 1,648 million de cas confirmés et plus de 45.000 décès depuis le début de l’épidémie dans le pays), s’attend à ce que sa campagne de vaccination contre le Covid-19 atteigne l’ensemble de la population (près de 47 millions de personnes), en trois phases à partir de janvier prochain.

Ce plan national de vaccination a été divisé en trois phases, dans le but de vacciner une grande majorité de la population au cours des six premiers mois de 2021, car il y aura un approvisionnement initial très limité en doses de vaccin dans la première phase, qui s’étend sur les trois premiers mois de l’année prochaine (janvier, février et mars).

Dans la deuxième phase (entre les mois de mars et juin) il sera procédé à une hausse progressive du nombre de vaccins disponibles, qui permettra d’augmenter le nombre de personnes ciblées par cette campagne, tandis que la troisième phase débutera avec la disponibilité de plus de vaccins pour inclure tous les groupes.

Dans l’attente du feu vert de l’Agence des médicaments pour les vaccins, l’Espagne a alloué à cette stratégie un total de 140 millions de doses de vaccin, ce qui signifie 80 millions de vaccins pour les première et deuxième étapes en attendant l’identification et le classement des groupes restants et leur inclusion dans les deuxième ou troisième étapes, soit de mars à juin selon les vaccins disponibles.

Après la polémique sur les groupes prioritaires dans le processus de vaccination, ainsi que sur les critères qui ont été adoptés dans cette sélection, les autorités sanitaires ont tranché cette question en annonçant vendredi dernier que la catégorie qui sera prioritaire est celle des personnes âgées qui résident dans les maisons de retraite car elles sont les plus touchées par le virus, ainsi que celle ayant des besoins spéciaux, suivis par le personnel travaillant dans ces maisons.

Les maisons de retraite pour personnes âgées avaient enregistré au cours de la première vague de l’épidémie au printemps dernier un grand nombre de décès, des données publiées par un groupe de travail conjoint entre le gouvernement et des communautés autonomes ont révélé que plus de 20.000 personnes âgées et ayant des besoins spéciaux sont décédées des suites de l’épidémie entre mars et juin.

Pour cette raison, Salvador Illa, le ministre espagnol de la Santé, a précisé lors d’une conférence de presse que «la première phase de cette campagne se concentrera sur les personnes les plus vulnérables et le vaccin sera gratuit et volontaire et sera fourni à travers le système national de santé ».

Dans ce sens, il a ajouté que la priorité sera donnée lors de la première phase de cette campagne nationale de vaccination, qui débute en janvier et se poursuit jusqu’en mars, aux personnes âgées résidant dans des maisons de retraite et à celles qui ont des besoins particuliers, ainsi qu’aux personnes chargées de la prise en charge de ces groupes et des travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux qui sont au total près de 2,5 millions de personnes.

Les autres groupes identifiés dans 15 catégories comprennent les personnes qui travaillent dans des conditions précaires et celles qui vivent ou travaillent dans des espaces ou des environnements fermés, en plus des groupes qui souffrent de fragilité économique, en plus des travailleurs de base dans de nombreux secteurs, les enseignants, tous les enfants et même les jeunes de plus de 16 ans.

Sur la base de l’imminente arrivée des vaccins et du recul de la courbe de contagion, les autorités espagnoles veulent rassurer les citoyens parce qu’elles commencent à voir le bout du tunnel après de longs mois de souffrance et d’anxiété.

Dans ce contexte, le président du gouvernement, Pedro Sanchez, a estimé que la vaccination contre le Covid-19 sera le “début de la fin” de la crise provoquée par l’épidémie, indiquant que le monde vit dans une phase très compliquée en raison de la détérioration de la situation épidémiologique.

“Nous avons déjà commencé à voir la lumière au bout du tunnel, et nous sommes déjà au début de la fin de cette épidémie grâce aux vaccins et à la stratégie de vaccination”, a-t-il martelé.