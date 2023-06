Plusieurs représentations diplomatiques saluent le rôle joué par le Maroc pour favoriser une solution politique à la crise libyenne

vendredi, 9 juin, 2023 à 20:50

Rabat – Plusieurs représentations diplomatique accréditées au Maroc ont salué, vendredi, le rôle joué par le Royaume pour faire réussir le dialogue inter-libyen dans le cadre de la commission mixte « 6+6 » et son engagement fort pour une transition politique pacifique dans ce pays à travers le processus électoral.

Dans des tweets, les ambassades de Grande-Bretagne et d’Irlande à Rabat se sont félicités de l’accueil par le Royaume des travaux de la commission mixte ’’6+6’’ chargée par la Chambre des représentants et le Haut Conseil d’Etat libyens de l’élaboration des lois électorales pour les législatives et la présidentielle en Libye.

Ils ont, en outre, loué le rôle joué par la diplomatie marocaine afin de parvenir à un compromis sur ce dossier.

Pour sa part, l’ambassade de Croatie au Maroc s’est réjoui des efforts déployés par le Maroc pour faire réussir le dialogue de la commission mixte ’’6+6’’ et aboutir à un compromis en vue de parvenir à un règlement politique à la crise libyenne, soulignant « l’engagement fort et positif du Royaume pour une transition politique pacifique en Libye, à travers le processus électoral ».

La représentation diplomatique de la Grande Bretagne à Tripoli a salué, de son côté, dans un communiqué conjoint avec les ambassades des Etats-Unis, de France, d’Allemagne et d’Italie, les efforts de la commission mixte « 6+6 » pour atteindre un compromis, au terme de deux semaines de réunions au Maroc, au sujet des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires prévues en fin d’année.

La commission mixte “6+6” avait annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, que ses membres sont parvenus, au terme de deux semaines de réunions au Maroc, à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires prévues en fin d’année.

La réunion de Bouznika s’inscrit dans le prolongement de la série de rencontres qu’a abritée le Royaume, réunissant les différentes parties libyennes en vue d’approfondir le dialogue sur les voies et moyens à même de mener au règlement de la crise dans ce pays, suivant une approche qui fournit l’espace idoine pour le dialogue et la concertation constructive.