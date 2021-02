Le PNUE propose un plan détaillé pour faire face à la triple urgence planétaire

lundi, 22 février, 2021 à 14:17

Nairobi – Le monde peut transformer sa relation avec la nature et s’attaquer aux crises du climat, de la biodiversité et de la pollution simultanément afin d’assurer un avenir durable et prévenir de futures pandémies, souligne un nouveau rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) qui propose un plan détaillé pour faire face à la triple urgence planétaire.

Publié à la veille de la cinquième Assemblée des Nations unies pour l’environnement, qui se tient les 22 et 23 février par visioconférence à Nairobi, le rapport présente un argumentaire solide détaillant les besoins et les modalités d’une action urgente pour protéger et restaurer la planète et son climat de manière globale.

Le rapport, intitulé “Faire la paix avec la nature”, expose la gravité de ces trois crises environnementales en s’appuyant sur des évaluations mondiales, notamment celles du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique pour la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi que sur le rapport du PNUE sur l’avenir de l’environnement mondial, le Groupe international d’experts sur les ressources du PNUE et les nouvelles conclusions sur l’émergence de maladies zoonotiques telles que la COVID-19.

Les auteurs évaluent les liens entre les multiples défis environnementaux et de développement, et expliquent comment les progrès scientifiques et l’élaboration de politiques audacieuses peuvent ouvrir la voie à la réalisation des objectifs de développement durable d’ici 2030 et à un monde neutre en carbone d’ici 2050, tout en infléchissant la courbe de la perte de biodiversité et en réduisant la pollution et les déchets.

Emprunter cette voie signifie innover et investir uniquement dans des activités qui protègent à la fois l’être humain et la nature. La réussite passe notamment par la restauration des écosystèmes et l’amélioration de la santé des populations, ainsi que par la stabilité du climat, souligne le rapport.

«En rassemblant les dernières preuves scientifiques qui décrivent les conséquences et les menaces de l’urgence climatique, la crise de la biodiversité et la pollution qui tue des millions de personnes chaque année”, ce rapport “montre clairement que notre guerre contre la nature a brisé la planète” , a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, dans l’avant-propos du rapport.

«Mais il (le rapport) nous guide également vers un chemin plus sûr en proposant un plan de paix et un programme de reconstruction après la guerre», a-t-il noté.

«En transformant notre façon de voir la nature, nous pouvons reconnaître sa véritable valeur. En traduisant cette valeur dans les politiques, les plans et les systèmes économiques, nous pouvons canaliser les investissements vers des activités qui restaurent la nature et en sont récompensés » , a-t-il ajouté.

L’année 2021, lors de laquelle auront lieu les prochaines réunions de la convention sur le climat et la biodiversité, la COP 26 de la CCNUCC et la COP 15 de la CDB, est particulièrement cruciale, note le rapport, ajoutant qu’à l’occasion de ces réunions, les gouvernements devront définir des objectifs synergiques et ambitieux pour sauvegarder la planète en réduisant de près de moitié les émissions de gaz à effet de serre au cours de cette décennie, et en conservant et en restaurant la biodiversité.

Malgré une baisse temporaire des émissions due à la pandémie, la Terre se dirige vers un réchauffement climatique d’au moins 3 °C au cours de ce siècle, plus d’un million d’espèces végétales et animales sur les 8 millions estimées sont fortement menacées d’extinction et les maladies causées par la pollution tuent actuellement quelque 9 millions de personnes prématurément chaque année, avertit le rapport.

Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, a expliqué que le rapport soulignait l’importance de changer les mentalités et les valeurs, et de trouver des solutions politiques et techniques à la hauteur des crises environnementales de la Terre.

“En démontrant à quel point la santé des personnes et la nature sont liées, la crise de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’un changement radical dans notre façon de voir et de valoriser la nature”, a-t-elle déclaré.