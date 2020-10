Le président Trump “se porte bien” et “n’a pas de fièvre”, selon son médecin

samedi, 3 octobre, 2020 à 19:47

Washington – Le président Donald Trump, qui a testé positif à la Covid-19, “se porte bien” actuellement et “n’a pas de fièvre”, a déclaré samedi son médecin personnel à l’hôpital militaire Walter Reed, dans la banlieue de Washington, où il a été admis la veille par “abondance de précaution”.

Lors d’une conférence de presse, le Dr Sean Conley a précisé que M. Trump avait une toux légère, une congestion nasale et de la fatigue, mais que ses symptômes s’amélioraient. Le président n’a pas eu de fièvre depuis 24 heures et sa fonction cardiaque et hépatique était normale, a ajouté le médecin.