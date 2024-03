Ramadan: Arrivée à Madrid d’imams et morchidates pour l’encadrement des MRE

dimanche, 10 mars, 2024 à 13:35

Madrid – Un groupe de 28 imams et morchidates est arrivé, samedi soir à Madrid, pour officier aux prières et animer des conférences dans plusieurs mosquées et lieux du culte islamique, durant le mois béni de Ramadan pour l’année 1445H/2024.