Rwanda : le tourisme évènementiel étouffé par la pandémie

mercredi, 4 novembre, 2020 à 11:55

Par Anass BELHAJ

Kigali – Le Rwanda, pays enclavé situé dans une zone instable d’Afrique des Grands lacs, est parvenu en quelques années à s’imposer en tant que destination africaine incontournable du tourisme évènementiel, en transformant ses défis en opportunités et en faisant du tourisme conférencier une priorité stratégique et un levier de la croissance et du développement.

Les investissements massifs dans les infrastructures d’accueil et la promotion de l’image de pays “propre et sûr” ont permis au pays des mille collines de se faire une place sur le podium des destinations africaines préférées des organisateurs de congrès et de conférences, en se classant juste derrière le Maroc et l’Afrique du Sud. Mais depuis l’arrivée de la catastrophe de coronavirus, ce secteur générateur de devises est au point mort.

Près de 80 conférences et évènements prévus dans la capitale rwandaise cette année ont été reportés ou annulés, représentant un manque à gagner de 80 millions de dollars US pour l’économie rwandaise pour l’année 2020, selon les chiffres de l’Office rwandais des conférences.

Cette année, la ville de Kigali s’était préparée à abriter un évènement grandiose et sans précédent : le 26e Sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth. Le gouvernement avait consacré 10 millions de dollars pour redorer le blason de la capitale et améliorer ses infrastructures en vue d’accueillir quelque 10.000 délégués. La réunion du Commonwealth a été reportée à 2021 à cause de la pandémie de Covid-19.

“Nous avions prévu d’engranger au moins 80 millions de dollars cette année, mais nous ne les avons finalement pas gagnés”, a déclaré récemment la présidente de l’Office rwandais des conférences, Nelly Mukazayire, soulignant que la pandémie a forcé la révision de l’ensemble des prévisions.

Afin de limiter les pertes et favoriser une relance rapide du secteur au cours de l’année prochaine, la responsable a indiqué que l’Office qu’elle dirige a misé pour le report des événements et conférences prévus cette année et non pour l’annulation.

“La bonne nouvelle, c’est que la majorité des évènements prévus ont été repoussés à 2021. Donc même si cet argent n’a pas été généré cette année, il le sera l’année prochaine”, a-t-elle assuré, émettant le vœu de voir ce secteur clé retrouver sa place.

Pour l’analyste économique Alexis Nkurunziza, la relance du tourisme évènementiel en 2021 sera une priorité majeure pour le gouvernement rwandais en raison de sa contribution importante dans le PIB du pays.

Interrogé par la MAP, l’analyste rwandais a souligné que “le tourisme d’affaires a été identifié comme un pilier de taille pour le développement et la transformation du Rwanda”, précisant que ce secteur a généré plus de 250 millions de dollars depuis 2017 en créant annuellement des centaines d’opportunités d’emploi.

Il a mis l’accent sur l’importance de renouveler et de diversifier l’offre touristique, notamment en optant pour le tourisme durable ou encore le tourisme digital en vue de limiter les pertes engendrées par la crise de Covid-19.

Depuis près de 10 ans, le tourisme constitue la principale source de devises du Rwanda, et contribue pour environ 10% à son PIB. Au cours des dernières années, le tourisme évènementiel s’est imposé comme l’épine dorsale de ce secteur stratégique. En diversifiant son offre, le Rwanda ambitionne de porter à 800 millions de dollars le niveau de ses revenus touristiques d’ici 2024, soit près du double des performances actuelles du secteur.

En raison des effets de la pandémie de coronavirus, le Rwanda s’attend à voir sa croissance économique chuter cette année, passant de 9,4% en 2019 à 2% seulement en 2020, d’après le ministère rwandais des Finances et de la Planification économique.