Sahara marocain: La Suisse réitère son soutien à une solution politique basée sur le compromis

vendredi, 13 novembre, 2020 à 20:12

Les récents événements dans la zone tampon de Guergarate et le blocage de la circulation dans cette région par les séparatistes du “polisario” s’inscrivent dans deux contextes: le succès remarquable de la diplomatie marocaine et la récente résolution des Nations Unies de prolonger le mandat de la MINURSO, a affirmé le journaliste et écrivain égyptien, Ahmed El-Bahnassi.