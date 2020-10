Shenzhen, l’icône de la renaissance technologique de la Chine

mardi, 20 octobre, 2020 à 13:26

-Par : Khalid ELIMOUNI-

Pékin – Le Dragon chinois doit sa fulgurante montée en puissance technologique, qui en a fait l’une des superpuissances mondiales dans ce domaine vital, à la ville de Shenzhen, berceau des géants chinois de télécoms et du numérique tels que Huawei et Tencent en sus d’innombrables centres de recherche scientifique et technologique prestigieux.

D’un modeste village de pêcheurs sur la côte sud du pays, à une métropole à la pointe de la modernité, Shenzhen n’a rien à envier à la «Silicon Valley» aux États-Unis, pays où l’administration du président Donald Trump livre une guerre farouche contre la Chine sur de nombreux fronts, y compris les Nouvelles technologies.

Dans ce climat de concurrence acharnée entre les deux puissances technologiques, Washington a imposé une série de restrictions aux activités du groupe «Huawei» sur le territoire américain, couplée d’une propagande à grande échelle afin de persuader ses alliés en Europe et dans d’autres pays d’exclure le géant chinois des télécoms des projets de réseaux de la 5G.

Au cours des quatre dernières décennies, Shenzhen est passée d’une ville avec une population d’environ 20.000 habitants à une mégalopole moderne, intelligente, vibrante et dynamique de plus de 13 millions de personnes placée l’avant-garde des efforts de la Chine dans le domaine de l’innovation et des technologies de pointe en abritant les grandes entreprises chinoises et étrangères, dans un cadre de vie moderne et numérique. Shenzhen, peut ainsi s’enorgueillir d’être la première ville au monde à réaliser un déploiement 5G.

À Shenzhen, huit entreprises chinoises figurent sur la liste «Fortune» des 500 meilleures entreprises au monde, dont les géants technologiques chinois «Huawei» et «Tencent», en plus de 436 entreprises cotées en bourse chinoise.

En outre, plus de 7.000 entreprises chinoises ont fait florès à l’échelle mondiale à partir de cette ville, dont ZTE, BYD, Mindray, TCL et bien d’autres.

En termes de chiffres, la ville a su réaliser une croissance économique des plus considérables avec un PIB qui est passé de 196 millions de yuans (environ 29 millions de dollars) en 1979 à 2,69 trillions de yuans (environ 390 milliards de dollars) en 2019.

De l’avis du maire de Shenzhen, Chen Rugui, la ville a connu une croissance moyenne du PIB de 20,7% par an au cours des quatre dernières décennies, tandis que son PIB par habitant s’est élevé à plus de 30.000 dollars.

De même, le volume des importations et des exportations de Shenzhen, a-t-il précisé, a dépassé 430 milliards de dollars, soit environ 10% du commerce extérieur total de la Chine, contre moins de 20 millions de dollars il y a 40 ans.

M. Rugui a estimé que les entreprises chinoises telles que «Huawei», «Tencent», «ZTE» et «DJI» jouent un rôle de premier plan dans la promotion de l’innovation technologique, la transformation et la modernisation industrielles du pays.

Pour célébrer le 40e anniversaire de la création de la Zone économique spéciale (ZES) de Shenzhen, la Chine a organisé la semaine dernière un grand rassemblement, présidé par le chef de l’Etat chinois, Xi Jinping, au cours duquel le dirigent chinois a rappelé que Shenzhen avait fait des “sauts historiques” depuis la création de la ZES, notant qu’il s’agit d’une “ville entièrement nouvelle construite par le Peuple chinois et le Parti communiste et ce après la mise en œuvre des plans de réformes et les programmes de l’ouverture sur les marchés externes”.

Ainsi, Shenzhen s’est efforcée de libéraliser et de développer les forces productives, a activement poussé l’innovation scientifique et technologique et accéléré la mise en œuvre de la réforme du système économique orientée vers le marché.

A l’heure qu’il est, la Chine mise gros sur le rôle que peut jouer Shenzhen dans la construction de la région de la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao et le renforcement des liens entre la Chine continentale et les îles de Hong Kong et Macao et la facilitation de la circulation des personnes et des biens.

Cependant, les répercussions négatives sur l’économie mondiale induites par la pandémie de Covid-19 et le repli des flux commerciaux régionaux et internationaux en sus des restrictions économiques imposées par les Etats-Unis représentent une pierre d’achoppement, du moins sur le court et le moyen termes, dans la mise en œuvre des plans économiques ambitieux des dirigeants chinois.