Le sommet sino-arabe, un nouveau jalon dans le partenariat stratégique entre la Chine et le monde arabe (ambassadeur)

samedi, 10 décembre, 2022 à 11:02

Beijing – Le sommet sino-arabe, qui s’est tenu vendredi en Arabie saoudite, représente un nouveau jalon dans le renforcement du partenariat stratégique liant Beijing au monde arabe, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Chine, Aziz Mekouar.

Le sommet ouvre des perspectives prometteuses pour renforcer la coopération entre les deux parties dans tous les domaines, en particulier les domaines économique et de développement, a dit M. Mekouar dans une interview à l’agence de presse chinoise, Xinhua.

Les conclusions du sommet, le premier du genre, devront impulser les efforts visant la mise en place d’une stratégie de coopération qui trace les contours d’un avenir nouveau des relations entre la Chine et le monde arabe, a affirmé le diplomate.

Abordant les relations entre la Chine et le Maroc, M. Mekouar a rappelé que les liens d’amitié entre les deux pays sont ancrés dans l’histoire. Il a rappelé, dans ce sens, l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1958.

La Chine considère le Maroc comme un ami exemplaire dans la région arabe et africaine, a-t-il noté, soulignant que les relations sino-marocaines ne cessent de se développer dans tous les domaines, notamment dans le secteur culturel. Il a cité, dans ce contexte, notamment la création de l’institut Confucius au sein de l’université Mohammed V à Rabat.

La coopération entre le Maroc et la Chine s’est renforcée suite à la conclusion d’un partenariat stratégique entre les deux pays en 2016, qui a permis de renforcer le dynamisme de la coopération entre les deux pays à tous les niveaux, a indiqué le diplomate.

Et d’ajouter que le Maroc a été le premier pays maghrébin et l’un des premiers en Afrique à signer un mémorandum d’entente avec la Chine, relatif à l’initiative « La Ceinture, la Route ». La Convention du Plan de la mise en œuvre conjointe de la Ceinture et de la Route, signée entre les deux pays au début de l’année en cours, représente un outil efficace pour la gestion stratégique et la concrétisation d’un partenariat global sino-marocain, a souligné l’ambassadeur.

Le Maroc et la Chine sont aujourd’hui appelés à hisser le niveau de leur coopération pour inclure des domaines comme les infrastructures, le commerce, les investissement, l’industrie, l’éducation, les sciences, la technologie, les énergies propres et la santé, a-t-il estimé, faisant savoir que l’initiative « La Ceinture, la Route » devra bénéficier du soutien dynamique du Maroc, à la faveur de la stabilité politique dont jouit le Royaume, sa position géographique, l’ouverture de son économie et ses potentialités dans les différents secteurs.

Le Maroc s’impose comme pays arabe, africain et méditerranéen qui joue un rôle central dans la mise en œuvre de l’initiative « la Ceinture, la Route », a encore indiqué le diplomate, ajoutant que le Maroc partage l’ambition de la Chine de faire de ladite initiative une réussite pour la coopération sud-sud.

L’ambassadeur a, d’autre part, appelé à exploiter les possibilités prometteuses et les nouvelles opportunités offertes par le dynamisme actuel des relations bilatérales pour les hisser au niveau souhaité par les dirigeants des deux pays.

.