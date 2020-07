Le verdict final de l’élection présidentielle en Pologne reporté au second tour

vendredi, 3 juillet, 2020 à 11:08

-Par : Abdelaziz Hayoun-

Varsovie – Le verdict final de l’élection présidentielle en Pologne a été reporté au 12 juillet, date du second tour du scrutin très attendu avant même la tenue du premier round.

Bien qu’au second tour, la balance penche vers le candidat du parti nationaliste conservateur ‘’Droit et Justice’’ (PiS, au pouvoir), le président sortant, Andrzej Duda, dont le score illustre son poids ppolitique (plus de 43 pc), le verdict final se jouera dans les urnes, mais demeure toutefois tributaire du discours de chaque candidat dans les prochains jours de campagne et la manière dont les négociations seront menées avec d’autres formations politiques.

Selon les analystes, les résultats du premier tour de l’élection présidentielle, qui a eu lieu dimanche dernier, ne reflètent pas la réalité de la situation qui va prévaloir dans les prochains jours en raison d’un changement prévisible de données et de positions, en particulier lorsqu’il s’agit de partis dont les candidats n’ont pas réussi à poursuivre la course et leur disposition à soutenir l’un des deux candidats.

Il est fort probable que les positions des partis qui ont quitté la course à la présidentielle seront tributaires de la proximité idéologique et de la coordination au niveau des deux chambres du Parlement, mais le règlement de cette question peut s’opérer autrement c’est à dire à travers des discussions directes et des négociations précises car la position politique de chaque parti n’est toujours pas claire, d’autant plus que toutes les formations focalisent actuellement sur la situation économique et sociale et ses répercussions futures ainsi que sur les mécanismes à même de surmonter la crise.

Toutefois, le choix du candidat indépendant et journaliste Szymon Holownia (43 ans) et de ses partisans concernant le soutien de l’un des candidats au second tour de la présidentielle, est décisif pour l’une ou l’autre partie, d’autant plus qu’il a affirmé il y a deux jours qu’il voterait pour le candidat de l’opposition “mais sans joie», et non pas pour le candidat du parti au pouvoir, comme l’avaient prédit de nombreux observateurs politiques qui ont estimé que les convictions politiques de Holownia penchent vers la thèse libérale du parti europhile ‘’plateforme civique’’ dont le candidat a atteint le second tour.

Bien que Szymon Holownia n’ait pas pu accéder au second tour de l’élection présidentielle après avoir obtenu 13,87 pc des voix, son rôle sera primordial dans ce second tour crucial, ce qui pousse le candidat de l’opposition Rafal Trzaskowski et le candidat du Parti nationaliste, Andrzej Duda, à solliciter son soutien afin d’influencer ses partisans et voter en masse pour l’un d’entre eux.

Dans ce contexte, les milieux politiques polonais affirment qu’il ne s’agit pas de convaincre Holownia de soutenir l’un des candidats, étant donné que les positions de ce dernier sont fermes et constantes et ses thèses politiques ont une dimension sociale peut être plus proche de l’opposition que du parti au pouvoir qui désapprouve son orientation pro-européenne, sachant que Holownia a toujours appelé à renforcer la position de la Pologne au sein de l’Union européenne.

Il y a toutefois en Pologne ceux qui estiment que Szymon Holownia peut se rétracter et soutenir l’actuel président, Andrzej Duda, pour ses idées idéologiques, du fait qu’il est un défenseur du rôle de l’Eglise catholique dans la société, un point commun avec le Parti Droit et justice au pouvoir, qui est proche de l’Eglise et défend ses positions sur des questions sociales, telles l’avortement et la famille, points de discorde avec les partis libéraux.

Avant le jour du scrutin, Rafal Trzaskowski aura une tâche difficile, car il devra maintenir les électeurs libéraux traditionnels et encourager un large éventail de nouveaux électeurs, de l’extrême gauche à l’extrême droite à voter pour lui.

Afin de remporter la victoire, le président sortant Andrzej Duda, qui est soutenu par les catégories les moins instruites, vivant dans la campagne et les petites villes, devra, pour sa part, avoir le soutien de 1,5 million de nouveaux électeurs, une tâche qui pourrait s’avérer facile pour le parti au pouvoir en dépit de la rude concurrence avec l’opposition.

La tâche du candidat de la Plate-forme civique, Rafal Trzaskowski, sera plus difficile dans les deux prochaines semaines pour rattraper Andrzej Duda, puisqu’il doit attirer plus de 2,5 millions de nouveaux électeurs.

En général, le maire de Varsovie peut compter sur des électeurs proches du candidat indépendant Szymon Holownia, surtout si l’on sait que la grande majorité des partisans de ce dernier sont d’anciens électeurs de la coalition civique, devenus favorables à un nouveau candidat plus attrayant sur le plan politique et de ce fait leur choix ne sera pas douloureux, d’autant plus que Holownia a explicitement déclaré qu’il ne votera en aucun cas pour Andrzej Duda.

Face à cette situation politique et médiatique, l’intrigue du feuilleton électoral de la présidentielle en Pologne ne sera dévoilée qu’après le dépouillement des bulletins de vote le jour du scrutin, et la victoire d’Andrzej Duda ou de Rafal Trzaskowski sera remportée avec un faible écart de voix.