2020 : l’année où le Maroc et le Royaume Uni posent les jalons de leurs relations post-Brexit

vendredi, 17 juillet, 2020 à 11:22

Par Nabila Zourara

Londres – Forts de leur 800 ans d’histoire commune, basée sur l’amitié, l’estime mutuelle et les échanges commerciaux féconds, le Maroc et le Royaume Uni se tournent vers l’avenir pour consolider les bases de leurs futures relations post-Brexit.

Après avoir scellé un accord d’Association multiforme en octobre dernier à Londres, les deux Royaumes ont tenu à consolider ce partenariat stratégique à Rabat, avec l’approbation par le gouvernement marocain de l’accord instituant leurs futures relations après le départ effectif du Royaume Uni de l’Union européenne.

Conclu le 26 octobre à Londres par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et l’ex-Secrétaire d’Etat britannique, auprès du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, chargé du Développement international et de la région MENA, Andrew Murrison, cet accord vise à combler le vide juridique consécutif au retrait du Royaume-Uni du bloc des 27.

S’inscrivant dans la politique visionnaire du Royaume visant à diversifier ses partenariats et à renforcer son rôle pionnier de trait d’union entre l’Europe et l’Afrique, cet accord reflète par ailleurs l’évolution positive des relations entre les deux Royaumes.

Il entend aussi déterminer le cadre de coopération entre les deux parties à la fin de la période de transition suivant le Brexit et ce, en préservant les relations commerciales bilatérales ainsi que les droits et engagements mutuels, tels que stipulés par l’accord euro-méditerranéen de 1996, établissant une association avec le Royaume du Maroc, d’une part, et les communautés européennes et leurs Etats membres, d’autre part, outre l’accord conclu en 2010 entre le Maroc et l’UE pour mettre en place un mécanisme de règlement des différends.

En signant cet accord d’Association, le Maroc et le Royaume Uni anticipent ainsi toute éventualité de perturbations qui pourraient affecter leur échanges économiques après le Brexit, notamment dans ces circonstances exceptionnelles qui pourraient éventuellement conduire à une sortie désordonnée du Royaume Uni de l’Union européenne.

Ce partenariat stratégique permettra ainsi aux échanges entre les deux pays de se poursuivre de manière normale et continue, accordant la visibilité et les assurances nécessaires aux opérateurs économiques des deux Royaumes.

Il entend aussi préserver les conditions préférentielles relatives au commerce entre le Maroc et le Royaume Uni, résultant de l’accord d’association précité, fournir une base permettant d’augmenter la libéralisation du commerce bilatéral et d’établir un partenariat ainsi qu’une zone de libre-échange pour les marchandises et des règles connexes entre les deux parties.

Conscient de l’importance de la continuité des relations bilatérales et la préservation des intérêts mutuels des deux Royaumes, les deux pays ont d’ailleurs toujours tenu à consolider les liens unissant leurs peuples avec la ferme volonté de renforcer leur partenariat “singulier” pour la paix et la prospérité.

C’est dans ce sens que la capitale britannique a abrité en janvier dernier la première session de dialogue des Affaires Maroc-Royaume Uni qui a réuni 116 entreprises marocaines et 225 opérateurs britanniques dans la perspective de présenter les opportunités d’échanges commerciaux et d’investissements que les deux pays ont à offrir.

Tenu en marge du Sommet Afrique-Royaume Uni sur l’investissement qui redéfinit les contours de la politique étrangère britannique au lendemain du Brexit, cet événement de grande envergure avait connu notamment la participation de représentants de la CGEM, de l’AMDIE, de l’OCP, de MASEN, de Tanger Med, de CFC, de la BMCE, en plus de 54 capitals marocains.

Au fil de leurs 800 ans de relations fructueuses, la coopération entre les deux Royaumes demeure en constante évolution et ne ce cesse de se consolider. Ceci a été illustré plus récemment par les deux rounds de dialogue stratégique ayant insufflé une dynamique nouvelle aux relations bilatérales, qui s’est traduite par les échanges de visites de responsables de haut niveau entre les deux pays.

Les échanges commerciaux annuels entre le Maroc et le Royaume Uni se chiffrent à plus de 18,3 milliards de dirhams actuellement, soit un peu moins de 4% de l’ensemble des échanges avec l’Union Européenne en 2018.

De même, le Maroc exporte environ 8 MMDH vers le Royaume Uni, en étant son 7ème client et 11ème fournisseur dans le cadre de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne.