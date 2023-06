Autodafé du Saint Coran en Suède : Al-Azhar salue la position du Maroc sous le leadership de SM le Roi

vendredi, 30 juin, 2023 à 10:07

Le Caire – L’institution d’Al-Azhar Acharif, en République Arabe d’Égypte, a salué jeudi les Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de convoquer le Chargé d’Affaires du Royaume de Suède à Rabat au siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et de rappeler en consultation au Royaume l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la Suède pour une durée indéterminée, après que le gouvernement suédois ait autorisé une manifestation au cours de laquelle le Saint Coran a été brulé devant une Mosquée à Stockholm.

Dans un poste sur ses pages officielles Facebook et Twitter, Al-Azhar a exprimé son estime et sa considération au Maroc, Roi et peuple, pour la position honorable visant à défendre le Saint Coran et les sacralités des musulmans et à répondre aux violations suédoises à l’encontre du Livre sacré, à travers le rappel de l’ambassadeur du Royaume en Suède et la convocation du Chargé d’Affaires Suédois au Maroc.

Il a ajouté que “tout en encourageant des prises de positions aussi honorables, l’institution appelle les pays islamiques et arabes à adopter des positions positives similaires pour exprimer leur rejet de ces violations répétées et des provocations permanentes des musulmans à travers le monde”.