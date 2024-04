La Belgique engagée à renforcer le partenariat entre le Maroc et l’UE (PM belge)

lundi, 15 avril, 2024 à 16:04

Le Maroc et la Belgique se sont félicités, lundi à Rabat, de la dynamique de leurs relations bilatérales, réaffirmant leur volonté partagée de les approfondir davantage en vue d’établir un partenariat stratégique tourné vers l’avenir, à la hauteur des attentes et du potentiel qui existent entre les deux pays pour répondre aux défis actuels et futurs.