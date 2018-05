Le centre de formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables, un projet solidaire au service de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes

jeudi, 17 mai, 2018 à 17:02

Rabat – Le centre de formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables, dont les travaux de construction ont été lancés jeudi par SM le Roi Mohammed VI, est un projet solidaire devant favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, notamment ceux issus de familles précaires, a souligné Mme Sanae Dardikh, responsable de la Communication et du développement institutionnel à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Ce projet, initié par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, s’inscrit dans le cadre des actions et programmes menés en faveur des jeunes et de leur insertion dans le marché de l’emploi, a-t-elle précisé dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement des travaux de construction du centre.

Le futur centre se démarque par le lancement d’une nouvelle filière qui donnera accès à des métiers pourvoyeurs d’emplois, des métiers liés au domaine de l’environnement et à celui des énergies renouvelables, a ajouté Mme Dardikh.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 8 millions de dirhams, le centre de formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables offrira des formations professionnelles à environ 400 stagiaires par an dans des métiers de la maintenance des équipements électriques, thermiques et de climatisation, et de matériels utilisant les énergies renouvelables.