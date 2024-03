Le Centre médical de proximité–Fondation Mohammed V pour la Solidarité de Lissasfa bénéficiera à 170.000 personnes (responsable)

mardi, 26 mars, 2024 à 20:02

Casablanca – Le Centre médical de proximité–Fondation Mohammed V pour la Solidarité de Lissasfa, dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a posé la première pierre, mardi à la préfecture d’arrondissement Hay Hassani (Casablanca), permettra de répondre aux besoins de prise en charge de proximité des habitants des quartiers Lissasfa et Nassim dont le nombre s’élève à 170.000, a indiqué la Directrice de la communication de la Fondation, Sanae Dardikh.

Ce nouveau projet solidaire est le troisième centre du genre au niveau de Casablanca, après ceux de Sidi Moumen et d’Errahma, inaugurés par le Souverain respectivement en 2019 et en 2023, a précisé Mme Dardikh dans une déclaration à la presse.

La Fondation consolide à travers ce centre ses engagements au service de la santé publique au niveau de la région de Casablanca-Settat, à travers la mise en place d’une offre de soins hospitaliers intégrée et de qualité, a-t-elle relevé.

Ce centre médical de proximité sera réalisé dans un délai de 24 mois sur une superficie de 11.170 m2 (dont 7.692 m2 couverts), et comportera des unités de consultations externes et explorations fonctionnelles, de rééducation fonctionnelle, de soins bucco-dentaires, de prélèvements et des urgences médicales de proximité.

Il comprendra également des unités de soins de santé primaires, de radiologie, d’accouchement, de stérilisation, ainsi qu’un bloc opératoire, un laboratoire d’analyses médicales, un pôle d’hospitalisation (13 chambres doubles), une pharmacie et une cuisine.