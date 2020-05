Coronavirus : Le président de l’association belge «Les Amis du Maroc» adresse un message d’admiration et de solidarité au Royaume

samedi, 9 mai, 2020 à 16:36

Bruxelles – Le président de l’association belge «Les Amis du Maroc», Francis Delperée a livré, samedi, un message d’admiration et de solidarité à l’adresse du Royaume dans le contexte de la pandémie du Covid-19.

«Il y a six mois à Bruxelles, nous avons créé l’association les Amis du Maroc qui rassemble des personnalités du monde politique, économique, social et culturel avec l’objectif de resserrer les liens entre le deux peuples, les deux Etats et les deux Royaumes. Surgit alors la crise sanitaire», rappelle M. Delperée dans un message vidéo.

Pour ce professeur de l’Université catholique de Louvain et ancien enseignant au Collège Royal de Rabat, «l’amitié ce n’est pas celle des jours faciles. L’amitié se vérifie aussi dans les jours les plus difficiles, en temps de crise et en temps de difficulté», se félicitant dans ce contexte «des liens de solidarité qui ont pu se nouer entre la Belgique et le Maroc, notamment dans les opérations de rapatriements des Belges et des Belgo-marocains».

«Connaissant les difficultés d’une pareille entreprise, mais aussi leur sens humain et social, je crois que nous avons fait du bon travail», s’est-il félicité.

Créée en décembre 2019, l’association «Les Amis du Maroc» se veut être un cercle de réflexion au service de l’amitié belgo-marocaine.

C’est une initiative qui fédère de grandes figures du paysage politique, économique et culturel belge, dont d’anciens ministres, des parlementaires, des magistrats, des hommes d’affaires, des académiciens, des intellectuels, des artistes et des journalistes.

Rassemblant également des Belgo-marocains d’horizons multiples, l’association les Amis du Maroc s’assigne comme objectifs de renforcer les liens de tout ordre ente le Maroc et la Belgique, soutenir le Royaume dans ses ambitions de progrès et d’ouverture et dans le rôle qu’il joue comme pôle de stabilité en Afrique et favoriser la compréhension entre les deux peuples par les échanges politiques, économiques et culturels.