Covid-19: Les livreurs, maîtres incontestés de l’adaptation

mercredi, 6 mai, 2020 à 11:48

Par -Maria MOUATADID-

Casablanca – Si cette crise sanitaire de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a engendré un effondrement de l’activité de la majorité des secteurs, elle a également profité à d’autres, dont celui de la livraison à domicile qui a connu durant cette période un fort engouement.

De nombreuses familles ont trouvé en ce concept une meilleure façon pour se protéger de ce virus et éviter tout risque de contamination. Face à cette demande croissante de ce service, les opérateurs de la livraison à domicile n’ont pas tardé à réagir en proposant des options diversifiées d’achats et une livraison dans le strict respect des mesures de sécurité.

En cette période de crise sanitaire où la prévention prime sur toute autre chose, les livreurs veillent alors à maintenir le service dans le total respect des gestes barrières en appliquant l’ensemble des exigences et recommandations de santé et de sécurité.

“Aujourd’hui, le e-commerce joue un rôle de premier plan pour aider les Marocains dans leurs achats de produits essentiels au quotidien”, a souligné le directeur général de la plateforme d’e-commerce Jumia Maroc, Larbi Alaoui Belrhiti.

Depuis le début du confinement, a-t-il fait observer, les habitudes d’achats des Marocains ont changé pour être plus axés sur les produits de première nécessité.

“Nous avons dû, dans les circonstances actuelles exceptionnelles, revoir et adapter un certain nombre de procédures sanitaires et d’hygiènes”, a confié M. Alaoui Belrhiti à la MAP.

La livraison des produits du quotidien se passe en toute sécurité dans le souci de préserver la santé à la fois du livreur et du client, a-t-il poursuivi. “Notre plateforme offre des options de livraison sans contact, ce qui élimine le contact physique et facilite par conséquent la distanciation sociale”.

Pour bien mener leur mission, les agents ont bénéficié d’une formation visant à respecter les normes nécessaires pendant la livraison, a fait savoir M. Alaoui Belrhiti.

Et de préciser qu’il s’agit notamment du maintien d’une distance sociale d’au moins de 2 mètres lors de la livraison, du port d’un masque et des gants et de la possibilité de transactions sans espèces.

Une fois arrivé chez le client, le livreur appelle ou envoie un SMS à ce dernier pour l’avertir, dépose par la suite le colis devant la porte et ne repart que lorsque ce client prend sa livraison, a détaillé M. Alaoui Belrhiti.

Une stratégie qui semble respectée à la lettre par les collaborateurs de cette plateforme. D’ailleurs, c’est ce que nous confirme Omar (23 ans), livreur chez Jumia Maroc, qui considère l’utilisation du gel antibactérien pour désinfecter ses mains, son téléphone et le guidon de sa moto, une étape essentielle avant d’enfiler ses gants.

“Nous veillons également à ce que le contact avec le client soit très limité”, a-t-il ajouté, lançant un appel à tous les livreurs au Maroc pour respecter les règles d’hygiène afin de préserver la santé de soi-même, de ses proches et des clients.

De même, Glovo Maroc, entreprise spécialisée dans la livraison à domicile, s’est engagée pleinement dans l’application des mesures de prévention, plaçant, d’après son directeur général Karim Debbar, la santé et la sécurité des livreurs et des clients au rang des priorités principales.

“Dès le début du confinement, nous avons adapté toutes nos pratiques opérationnelles afin de suivre à la lettre les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et des autorités publiques”, a t-il noté.

Pour réduire les contacts entre les coursiers au sein de ses centres, Glovo Maroc a limité à trois le nombre de personnes pouvant entrer en même temps à l’intérieur, avec une distance de deux mètres minimum à respecter entre elles, a expliqué M. Dabbar, précisant que l’entreprise a distribué des masques, des gants et des solutions hydroalcooliques à l’ensemble des livreurs.

S’agissant des articles les plus commandés par les Marocains en cette période exceptionnelle, il a cité l’eau, le lait, les fruits et légumes, les papiers hygiéniques, les pâtes et les désinfectants.

Force est de constater que cet engouement spectaculaire pour la livraison à domicile ne sera pas passager, puisque la majorité des clients qui hésitaient avant le Covid-19 à tester ce service, l’ont apprécié et s’y sont habitués.

Mieux encore, cette tendance entraînera dans son sillage une explosion du e-paiement qui sera sans doute pris pour une des principales mesures de protection, puisque ça évitera de toucher les billets et pièces.