Le Discours Royal, une feuille de route stratégique pour une économie forte et compétitive (universitaire)

jeudi, 30 juillet, 2020 à 15:30

Tétouan – Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône constitue une feuille de route stratégique pour redéfinir l’ordre des priorités et asseoir les bases d’une économie forte et compétitive, a souligné, jeudi, l’universitaire Hamid Aboulas.

“Le Discours royal a tracé la feuille de route stratégique devant permettre de redéfinir l’ordre des priorités, d’asseoir les bases d’une économie forte et compétitive et de construire un modèle social plus inclusif”, a indiqué M. Aboulas, chef de département du Droit public à la Faculté de Droit de Tétouan, dans une déclaration à la MAP.

Dans ce cadre, SM le Roi Mohammed VI a engagé le gouvernement et les différents acteurs à concentrer leur attention et leur action sur les défis et les priorités que dicte cette nouvelle donne, a fait savoir M. Aboulas, notant que le Discours royal a mis l’accent sur la nécessité d’initier un plan ambitieux de relance économique, à même de permettre aux secteurs de production de se remettre d’aplomb, et d’accroître leur capacité à créer des emplois et à préserver les sources de revenu.

Dans ce Discours, le Souverain a également souligné l’impératif de mobiliser tous les moyens disponibles en termes de financements, de dispositifs d’incitation et de mesures de solidarité, en vue d’accompagner les entreprises, essentiellement les petites et les moyennes qui constituent le maillon central du tissu économique national, a poursuivi le Coordinateur du master de “gouvernance et politique des collectivités territoriales”.

Le Discours royal, tout en mettant l’accent sur l’ampleur de la crise liée à la pandémie du Covid-19 et ses fâcheuses retombées sanitaires, mais aussi économiques et sociales, a relevé que le Maroc a été précurseur dans la lutte contre le virus, à travers la prise d’une série de mesures préventives et proactives pour contenir la propagation de l’épidémie et faire face à ses répercussions, à travers notamment la création d’un Fonds spécial qui a permis la mobilisation de 33 milliards 700 millions de dirhams, dont 24 milliards 650 millions de dirhams ont été jusqu’à présent engagés pour le financement des mesures d’appui social et l’achat du matériel médical nécessaire, a expliqué l’universitaire.

Par ailleurs, le Discours royal a constitué un appel pour capitaliser sur les acquis engrangés en cette courte période pour renforcer les points forts révélés par les Marocains, et accélérer la cadence des réformes imposées par la conjoncture et saisir les opportunités favorables, a-t-il conclu.