Le discours royal a présenté des solutions concrètes pour surmonter les répercussions de Covid-19 (universitaire mauritanien)

jeudi, 30 juillet, 2020 à 18:49

Nouakchott – Le discours prononcé, mercredi soir, par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la Fête du Trône, a apporté des solutions concrètes pour remédier aux répercussions sociales et économiques résultant de la crise de Covid-19, a souligné le professeur en sciences politiques à l’Université moderne de Nouakchott, Ahmed Mohamed Al-Amine Andari.

Dans une déclaration à la MAP, M. Andari a indiqué que le discours royal intervient dans une conjoncture difficile que traverse le monde depuis plus de cinq mois, et qui est marquée notamment par l’angoisse et l’incertitude dues à la crise de Covid-19 et ses répercussions catastrophiques à tous les niveaux.

Il a ajouté que ce discours a été prononcé à l’occasion de la Fête du Trône, marquant cette année le 21è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, relevant que le Maroc a connu des changements majeurs aux niveaux politique, social et économique, ainsi que le lancement de nombreuses réformes et l’ouverture d’un grand nombre de chantiers structurants.

Il a estimé que s’il est un thème qui a dominé le discours du Trône, c’est bien la question sociale, ce qui est naturel si l’on sait les répercussions de cette crise sur le Royaume sur les plans social, sanitaire et économique.

Le chercheur a noté que Sa Majesté le Roi était soucieux de souligner l’étroite relation entre les répercussions de la crise de Covid-19 sur le plan de la santé, d’une part, et ses effets négatifs aux niveaux économique et social, d’autre part.

Selon l’orateur, SM le Roi Mohammed VI a insisté, dans ce contexte, que les efforts déployés ne consistent pas seulement à contrecarrer la pandémie, mais ils visent aussi à remédier à ses répercussions économiques et sociales dans le cadre d’une vision prospective globale mettant à profit les enseignements tirés de la période en cours.

Il a affirmé que le côté solidaire était également présent avec force dans le discours royal, qui a indiqué que cette année, la commémoration de la Fête du Trône coïncide avec l’Aïd Al-Adha, temps de sacrifice, de loyauté et d’attachement ferme au bon droit, et souligné que cette crise a révélé la solidité des liens sociaux qui unissent les Marocains et elle a donné la pleine mesure de leur esprit solidaire et responsable.

M. Andari a expliqué que le discours royal jette les bases d’une approche à plusieurs dimensions, dont la première concerne une évaluation complète du bilan des actions entreprises au cours des cinq derniers mois de la crise en ce qui concerne la lutte contre l’épidémie et ses divers impacts, soulignant que Sa Majesté le Roi s’est arrêté dans cet axe sur les points positifs qui ont caractérisé la gestion par le Maroc de cette crise.

Il a fait savoir que le discours royal a toutefois relevé un certain nombre d’insuffisances qui touchent plus particulièrement le domaine social comme la dépendance de certains secteurs aux aléas extérieurs, la taille du secteur informel et la faiblesse des réseaux de protection sociale, notamment à l’égard des franges de la population en situation de grande précarité.

Dans ce sens, le Souverain a mis l’accent sur les mesures prises dans cette conjoncture difficile, qui impose l’adhésion de toutes les forces vives de la Nation et la mutualisation des efforts de tous les Marocains, afin de relever les défis à venir.