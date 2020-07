Le Discours Royal présente des solutions pratiques pour remédier aux fâcheuses retombées de la pandémie de la Covid-19 (universitaire)

jeudi, 30 juillet, 2020 à 15:21

Marrakech – Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône a présenté des solutions pratiques pour remédier aux fâcheuses retombées de la pandémie de la Covid-19 sur les plans économique et social, a affirmé M. Mohamed Bentalha Doukkali, professeur des sciences politiques à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech.

Dans une déclaration à la MAP, M. Doukkali a soutenu que le Discours de SM le Roi prouve pertinemment que le travail ne se limite pas seulement à contrecarrer la pandémie, mais vise aussi à remédier à ses répercussions négatives, notamment sur les plans économique et social.

Pour atteindre cette fin, le Souverain a pointé du doigt les insuffisances sociales, en particulier celles qui touchent le secteur informel et identifié les moyens de faire face à cette donne, tout en soulignant la nécessité de la relance de l’économie et de la réunion des conditions idoines pour le renforcement et l’accompagnement des investissements, a-t-il poursuivi.

A ce propos, l’universitaire a mis en évidence l’importance que revêt la création d’un Fonds d’investissement stratégique et d’une Agence nationale pour assurer la gestion stratégique des participations de l’Etat et suivre la performance des établissements publics, ainsi que la mise en place d’un cadre contractuel national afin de s’atteler à la réforme du tissu entrepreneurial, à la garantie de la couverture sociale et à l’opérationnalisation du Registre Social Unifié (RSU) à la lumière de cette conjoncture exceptionnelle.

Ces solutions pratiques présentées par SM le Roi, a-t-il enchaîné, sont susceptibles de remédier aux insuffisances cumulées dans des domaines vitaux tels que l’économie et la protection sociale, en tant que condition préalable pour atteindre les Objectifs du Développement Durable et rehausser la capacité de production de tous les secteurs de l’économie et de toutes les catégories sociales.

M. Doukkali a, par ailleurs, indiqué que la pandémie du nouveau coronavirus “nous a poussés à redéfinir l’ordre de nombre de choses et à tirer plusieurs enseignements en vue d’une meilleure planification de la prochaine étape”, ajoutant que SM le Roi a insisté, dans ce sens, sur l’exploitation optimale de cette période et d’en faire une opportunité pour la redéfinition de l’ordre des priorités.

Le professeur universitaire a expliqué que ces priorités consistent essentiellement en la réalisation de l’efficience économique, la planification prospective, la bonne gouvernance, la gestion optimale et la réalisation d’études prospectives qui constituent une référence nationale responsable, loin des surenchères politiques et des discours démagogiques et populistes.

Et M. Doukkali de conclure que le Discours Royal, marqué du sceau de l’audace et de la franchise, a tracé les contours d’une feuille de route pour l’avenir, pleine de défis, de volonté, de ferme détermination et de forte symbiose entre le Trône et le peuple pour l’édification d’une nouvelle voie représentant une porte de sortie de cette crise et permettant à l’économie nationale de beaucoup gagner en termes de résilience, de progrès et d’équilibre sur les plans régional et international.