Ejjida Ellabig, une compétence sahraouie au service du système d’éducation et de formation

lundi, 9 mars, 2020 à 9:20

-Par Saâd Abou Dihaj-

Dakhla – Drapée dans son habit traditionnel sahraoui, Ejjida Ellabig, directrice de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, s’est vu décernée un bouclier commémoratif, après avoir été honorée avec quatre de ses concitoyennes pionnières en reconnaissance de leur parcours intellectuel distingué.

Selon Mme Ellabig, cette initiative supervisée par une pléiade d’acteurs médiatiques et associatifs sous le thème “Nuit de fidélité pour des femmes brillantes de mon pays” qui a eu lieu au théâtre Mohammed V à Rabat, se veut une reconnaissance à un parcours professionnel réussi et une compétence sahraouie, ayant consacré sa vie au secteur de l’éducation et de la formation notamment à Guelmim, Smara, Laâyoune et Dakhla.

Lors de ces moments émouvants, Mme Ellabig qui a vu le jour au cœur du Sahara, entre tentes et chameaux, se remémore avec nostalgie ses souvenirs d’enfance, depuis son arrivée à Guelmim ainsi que ses nombreux déplacements avec sa petite famille dans plusieurs villes du Royaume vu les engagements professionnels de son père.

Après des études primaires et secondaires à Guelmim et Agadir, où elle décrocha son baccalauréat en lettres modernes, Mme Ellabig a rejoint le Centre de formation des enseignants à Agadir, ce qui lui a permis, à l’âge de 21 ans, d’occuper le poste d’enseignante au cycle collégial à Guelmim.

Débordante d’énergie et de détermination, elle a poursuivi son parcours professionnel au Centre d’orientation et de planification de l’éducation à Rabat, où elle a obtenu son diplôme en tant que consultante en planification pédagogique. Par la suite, elle a occupé le poste de chef de bureau de la carte scolaire et statistiques à Guelmim et Laâyoune, avant d’être promue chef de service de planification pédagogique et service des affaires pédagogiques à Laâyoune, puis directrice provinciale de l’éducation nationale à Tan-Tan et Smara et directrice de l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab.

Mme Ellabig reçoit, quotidiennement, un nombre de cadres académiques et de responsables de l’éducation locaux, régionaux et provinciaux, et communique spontanément avec eux pour qu’elle soit constamment informée de toutes les nouveautés.

Dans son bureau qui ressemble à une véritable fourmilière, elle ne cesse de répondre aux demandes administratives, traiter les dossiers en suspens et veiller au bon déroulement de l’opération pédagogique dans la région.

Approchée par la MAP à l’occasion de la journée mondiale de la femme, cette responsable pédagogique a souligné que “le travail se fait de manière continue avec l’ensemble des acteurs pédagogiques, afin d’assurer une gestion optimale à l’un des plus importants secteurs au Maroc”, notant que le secteur de l’éducation et de la formation demeure un chantier de réforme par excellence et occupe l’intention des pères et tuteurs d’élèves, vu qu’il détermine largement l’avenir et le parcours scolaire et professionnel de leurs enfants.

Le secteur de l’éducation et de la formation requiert que l’acteur pédagogique s’approprie de grandes compétences pédagogiques et cognitives, car “il est en étroite relation avec une frange de la société qui représente l’avenir du pays”, a-t-elle enchaîné.

En ce qui concerne les conditions de travail, l’interviewée considère que le comportement des autres collègues et chefs a toujours été exemplaire, que ce soient au niveau des services centraux ou au niveau régional, soulignant que son statut de femme n’a jamais été un obstacle de la prise de responsabilité.

Interrogée sur les personnes qui l’ont soutenues dans son parcours professionnel, Mme Ellabig a estimé que le soutien de la famille est très important. En effet, son mari et ses parents lui sont d’une aide précieuse et lui permettent de mener ses missions avec obstination.

Parallèlement à ses tâches administratives et pédagogiques, elle s’est engagée dans l’action associative dans les provinces du Sud du Royaume, en présidant l’association Sakia Alhamra pour la renaissance féminine à Laâyoune en 2000, sa section à Smara en 2005, et le forum de leadership féminin maghrébin pour la paix, la culture et le développement (mai 2011), qui vise à renforcer les capacités des femmes et à tirer profit des points communs en faveur de l’édification du Maghreb arabe.

Mme Ellabig a également créé et présidé “la caravane lumière des valeurs”, visant à consolider les valeurs d’intégrité et de tolérance entre les étudiants et les familles à Dakhla-Oued Eddahab, en coordination avec les conseils des ouléma et des experts en développement personnel.

Soucieuse d’enrichir et d’apporter sa pierre à l’édifice pour promouvoir la culture hassanie et le patrimoine matériel et immatériel des provinces du Sud du Royaume, elle a effectué une série de recherches sur “les spécificités de la société hassanie”, “la femme dans la société hassanie et son rôle dans la consolidation de la culture de la solidarité sociale” et “la femme et son rôle dans la préservation des spécificités culturels’’, comme elle a animé de nombreuses émissions à la radio.

Elle considère, par ailleurs, que le 8 mars est une occasion de rendre hommage à toutes celles qui ont excellé et se sont imposées par leur compétence et travail, appelant dans ce sens à encourager et de soutenir davantage les femmes marocaines en général et sahraouies en particulier, notamment dans le domaine de la responsabilité et de l’accès aux postes de décision.

Dans cette lignée, elle a indiqué que le Maroc a franchi un grand pas en avant quant à la parité et l’égalité entre les sexes, dans la mesure où il a accordé à la femme toutes les opportunités pour promouvoir sa situation et accéder aux postes de responsabilité.