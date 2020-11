El Guergarate : l’ONG OMA-Cameroun exprime sa solidarité avec le Maroc

mardi, 17 novembre, 2020 à 9:46

Yaoundé – Le bureau Cameroun de l’Organisation Maroc-Afrika Cultures et Développements (OMA) a exprimé, lundi, sa solidarité avec le Maroc face aux provocations graves des milices du polisario dans la zone d’El Guergarate.

“Faisant suite à l’agression et aux provocations graves des milices du polisario dans la zone d’El Guergarate”, le bureau Cameroun de l’OMA exprime son soutien total et sa solidarité avec toutes les actions et les mesures entreprises par SM le Roi Mohammed VI pour protéger les intérêts du Royaume, son intégrité territoriale et sa sécurité”, indique un communiqué de l’ONG.

Les actions de banditisme et de déstabilisation, voire de blocage de la circulation des biens et des personnes, entre autres, portent fortement atteinte à l’intégrité territoriale du Maroc, déplore le communiqué, notant qu’il s’agit d’un acte grave et intolérable de violation des accords militaires et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment les résolutions 2414 et 2440 qui enjoignent au “Polisario” de mettre fin à ces actes.