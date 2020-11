El Guerguarat : La Dominique condamne les actes de provocation et de banditisme perpétrés par les milices du “polisario”

lundi, 23 novembre, 2020 à 17:35

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont interpellé dimanche soir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu recherché par la justice qui fait l’objet de plusieurs avis de recherche émis par les services de la police judiciaire et de la Gendarmerie royale à Nador et Al Hoceima, ainsi que par la BNPJ, pour ses liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes et la menace de commettre des crimes contre des personnes.