Espagne/Maroc : Consécration du caractère stratégique d’un partenariat multidimensionnel

mercredi, 15 juillet, 2020 à 12:35

Par Hafid El Bekkali

Madrid – Les relations de partenariat multidimensionnel entre le Maroc et l’Espagne, fondées sur la confiance mutuelle et des liens humains de longue date, ont continué à se développer tout au long de l’année en cours, à travers des initiatives, des positions et des échanges de visites de hauts responsables de deux pays déterminés à ouvrir de nouveaux horizons dans le partenariat bilatéral.

L’excellence des relations entre les deux pays voisins se reflète notamment sur le plan de la coopération unissant les deux Royaumes dans nombreux domaines, notamment ceux liés à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et l’immigration illégale, ainsi que le partenariat existant dans les secteurs des investissements, des échanges commerciaux et économiques, de la recherche scientifique, de l’éducation et de la culture.

La coopération économique bilatérale et ses perspectives prometteuses a été consolidée davantage, d’autant plus qu’un tiers des investissements espagnols sont concentrés au Maroc, qui est le deuxième partenaire économique du pays ibérique en dehors de l’Union européenne, alors que l’Espagne est devenue le premier partenaire commercial du Maroc.

Les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme et les réseaux d’immigration illégale occupent une place particulière dans la dynamique de coopération bilatérale.

Ce constat a été souligné dans le communiqué de la Présidence du gouvernement espagnol, publié le 27 novembre 2019 à l’occasion de la rencontre, tenue au Palais de La Moncloa à Madrid, entre le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Lors de cet entretien, les deux parties ont passé en revue la relance des relations entre le Maroc et l’Union européenne, exprimant leur satisfaction de l’entrée en vigueur récente des accords agricole et de pêche entre les deux parties, ratifiés en août 2019.

La visite de Mme Arancha Gonzalez Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, au Maroc en janvier dernier a confirmé cet état des lieux lorsqu’elle a souligné l’excellence des relations maroco-espagnoles “stratégiques et profondes”.

A cette occasion, elle a réitéré la position claire, précise et ferme de son pays concernant la question du Sahara marocain, relevant que Madrid défend la centralité des Nations unies dans la recherche d’une solution à ce différend.

Mme Laya a, à cet égard, exprimé le souhait du gouvernement espagnol de doter les relations bilatérales d’une ambition plus forte, dans le sillage de la visite effectuée au Maroc en février de 2019 par SM le Roi Felipe VI.

“Le Maroc est une zone de stabilité dans une région instable”, a relevé la ministre espagnole, qui s’est félicitée des réformes lancées par le Royaume dans différents domaines.

Renforcer les liens avec le Maroc est, pour l’Espagne, un choix intelligent et mutuellement avantageux, a-t-elle dit, mettant l’accent sur la nécessité d’explorer de nouveaux domaines de coopération, notamment l’éducation, la culture, les sciences et la technologie.

Par ailleurs, elle a souligné la volonté des deux pays d’approfondir leur coopération au sein de l’Union européenne, dans l’objectif de donner davantage de visibilité au voisinage sud de l’Europe, une coopération qui doit être traduite par une nouvelle relation spécifique et singulière entre Rabat et Bruxelles.

En effet, le Maroc et l’Espagne ont établi une coopération exemplaire dans la lutte contre l’immigration illégale et les différentes formes de criminalité, en particulier celles liées au terrorisme.

Plus d’une fois, et au plus haut niveau, le Maroc a été félicité pour ses efforts dans le domaine de la lutte contre l’immigration illégale, ainsi que pour la coopération et la coordination distinguées entre les services de sécurité des deux pays.

L’Espagne a, à maintes reprises, qualifié d’”exemplaire” la coopération entre ses services de sécurité et ceux du Maroc, notamment dans la lutte contre l’immigration clandestine, le terrorisme et le trafic de stupéfiants.

“L’action conjointe quotidienne menée par les services de sécurité de l’Espagne et du Maroc est exemplaire et donne des résultats positifs et concrets”, a souligné le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, lors d’une rencontre, tenue en février dernier à Rabat, avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit.

Le responsable espagnol a exprimé la volonté de son pays de continuer à travailler ensemble sur la base du “même principe de confiance mutuelle”. Dans ce contexte, il a mis en exergue la “coopération et le soutien des autorités marocaines dans la lutte contre les réseaux de trafic d’êtres humains”, une collaboration qui a contribué, selon M. Grande-Marlaska, à une diminution de 53,4% du nombre d’arrivées de migrants irréguliers en Espagne par la mer en 2019 par rapport à l’année précédente.

Il a également réitéré la volonté du gouvernement espagnol de continuer à défendre auprès des institutions de l’Union européenne “l’importance cruciale du Maroc en tant que partenaire stratégique en matière de migration et dans de nombreux autres domaines”.

Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le ministre espagnol a assuré que la coopération entre son pays et le Maroc “ne cesse de porter ses fruits”. “Nous devons nous féliciter des opérations conjointes contre le terrorisme djihadiste menées par nos forces de sécurité depuis 2014”, a-t-il affirmé.

Il s’est également réjoui des “nombreuses opérations conjointes” contre les réseaux de trafic de drogue et les groupes criminels organisés s’activant en Espagne et au Maroc.

Sans aucun doute, les relations distinguées entre le Maroc et l’Espagne, ainsi que les initiatives et les positions que les deux pays ont prises dans le cadre de la coopération bilatérale, reflètent clairement le grand intérêt porté par Madrid et Rabat afin de soutenir, renforcer et approfondir leur partenariat dans divers domaines.