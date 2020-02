“Génération Green 2020-2030” va catalyser les investissements au niveau de la région Casablanca-Settat

vendredi, 14 février, 2020 à 17:06

Casablanca – La nouvelle stratégie de développement du secteur agricole “Génération Green 2020-2030” sera un catalyseur des investissements au niveau de la région Casablanca-Settat, a affirmé vendredi le directeur régional de l’Agriculture, Abderrahmane Naili.

Cette nouvelle stratégie, présentée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts Aziz Akhannouch jeudi à Chtouka Ait Baha devant SM le Roi Mohammed VI, contribuera au renforcement des investissements au niveau de la région Casablanca-Settat et à l’exploitation de son fort potentiel à travers notamment la mobilisation des terres agricoles au profit des investisseurs, a indiqué M. Naili dans une déclaration à la MAP.

Dans le cadre de cette stratégie, “l’État peut mobiliser des terrains à tout investisseur présentant un projet”, a-t-il fait remarquer, faisant savoir que cela bénéficiera au développement de la région qui se distingue par une superficie irriguée de 146.000 ha.

Cette stratégie, qui repose sur deux principaux axes à savoir l’élément humain et le développement agricole, s’inscrit dans le cadre de la continuité du processus de l’évaluation macroéconomique et sociale du Plan Maroc Vert (PMV), a-t-il dit, relevant qu’elle vient aussi compléter, consolider les réalisations de ce dernier et remédier à ses lacunes.

Évoquant la création de 120 abattoirs modernes agrées à l’horizon 2030, M. Naili a renchéri que cette stratégie permettra d’améliorer les conditions de production et de consommation des viandes ainsi que celles des abattoirs qui sont actuellement dans un état “lamentable”.

En effet, M. Naili a tenu à rappeler que cette stratégie sera également en mesure de soutenir les jeunes pour s’insérer efficacement dans le domaine agricole, ce qui consolidera l’atteinte des objectifs définis en faveur du développement du pays.