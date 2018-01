Haj Omar Moutawakil Sahili, une vie au service de la résistance et de l’éducation

jeudi, 25 janvier, 2018 à 10:59

Par Hassan Hermass

Agadir- Nombreuses sont les personnalités marquantes ayant gravé en lettres d’or leurs noms dans le registre de la lutte nationale pour la liberté et l’indépendance du Maroc. Certains ont sacrifié leur vie, d’autres ont fait don de leurs biens et d’autres encore incarnaient les valeurs religieuses authentiques du jihad, de résistance et d’engagement qui ont inspiré les nationalistes marocains et qui, à leur tour, ont œuvré pour les promouvoir parmi leurs compatriotes et les transmettre aux générations futures.

Ce sont là certaines des caractéristiques les plus vertueuses qui marquent la vie du Alem et militant Haj Omar Moutawakil Sahili. Le défunt tenait à les consigner avant sa disparition en 2003 mais elles ne sont parvenues aux lecteurs que lorsqu’un comité constitué de membres de sa propre famille ait pris le soin de publier récemment un ouvrage aux éditions “Dar Al-Aman” à Rabat, sous le titre: “Mémoires de ma vie”.

Ce livre qui contribuera sans aucun doute à la littérature nationale portant sur l’histoire de la lutte pour le recouvrement de l’indépendance et la liberté et pour l’édification de la démocratie et des institutions, a fait l’objet récemment d’un débat culturel organisé à l’Ecole Mohammed V à Taroudant, à l’initiative du “Forum de littérature des créateurs du sud” et la “Fondation Omar Moutawakil Swahili pour la culture et les sciences”.

Le choix du Lycée Mohammed V pour l’enseignement authentique pour abriter la cérémonie de présentation et de signature du livre “Mémoires de ma vie” n’est pas fortuit. Cette institution prestigieuse qui portait autrefois le nom de l’Institut Mohammed V pour l’éducation authentique a été honorée par feu SM le Roi Mohammed V, que Dieu ait son âme, qui a posé la première pierre pour son édification, au lendemain de l’indépendance.

L’auteur des mémoires, en compagnie d’un certain nombre d’éminents érudits de la région, réunis sous la bannière de l’«Association des érudits du Souss», figurent parmi les personnalités qui ont œuvré pour l’édification de cette institution éducative avant de prendre en charge sa direction. L’Institut a grandement contribué à la formation de plusieurs promotions de cadres qui ont pris en charge, après l’indépendance, les responsabilités dans les domaines judiciaire, de l’éducation et de l’administration.

Bien qu’il entendait sortir son livre alors qu’il était incarcéré à la prison Boulmaherz à Marrakech en 1954, son projet autobiographique n’a pu voir le jour de son vivant. D’après les propres témoignages de l’érudit et les déclarations des membres du comité qui a veillé à la publication du livre, des responsabilités et des préoccupations pressantes au lendemain de l’indépendance ont retardé la rédaction des mémoires.

Ces contraintes n’ont pas dissuadé outre mesure feu Omar Moutawakil Sahili de continuer son parcours d’écrivain en s’attelant à la publication de l’encyclopédie de “L’Institut islamique de Taroudant et les écoles coraniques authentiques de Souss” sorti, en quatre tomes de 1653 pages, dans les années 80 du siècle dernier. Le travail consenti à cet ouvrage a été l’une des raisons derrière le retard dans la publication de son autobiographie.

“Mémoires de ma vie”, ouvrage de 665 pages de grande taille, est réparti en 23 chapitres. Il comporte aussi une annexe de photographies, des index de versets coraniques, de hadiths, de proverbes, de poèmes, de sources ainsi que des références.

Dans les vingt-trois chapitres, le lecteur peut découvrir la vie de cet érudit et résistant qui a vu le jour en 1912 aux environs de Tiznit où il a appris le Saint Coran et étudié les sciences religieuses et linguistiques pour ensuite servir dans plusieurs écoles authentiques de la région de Taroudant comme éducateur ou fqih avant de subir l’oppression du colonisateur en raison de ses convictions et de ses positions nationalistes.

Le livre retrace également la vie du défunt et sa souffrance pendant l’exil, l’emprisonnement et la persécution par les forces d’occupation françaises à Taroudant, Sidi Ifni, Marrakech et Casablanca, ainsi que son engagement aux côtés de plusieurs vétérans de l’action nationale comme Mohamed Mokhtar Soussi et Hoummane El Fetouaki. L’accent est mis en outre sur des facettes de son action dans les domaines politique et éducatif au lendemain de l’indépendance avant de se conclure par le pèlerinage en terre sainte pour l’accomplissement du Hajj.